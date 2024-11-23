Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Çorluspor 1947\'nin Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka, memleketi Hatay'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Aka'nın ölümü spor camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

23.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Tekirdağ'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden TFF 3. Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Mühittin Mahallesi'nde yaşanan olayda sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka hayatını kaybetmişti. Futbol tutkunlarını yasa boğan ölümde hayatını kaybeden evli, 2 çocuk babası teknik adam için memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aka, yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına; Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Teknik Adam Samet Aybaba ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aka'nın tabutunun üzerine bir dönem çalıştırdığı Erzinspor'ın formasının konulmasıysa dikkat çekti.

"Böylesi yetenekli, iyi ve karakteri de düzgün bir insan çok nadir gelir ve nadir yetişir"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Demirkıran, Ersin hocanın geride gözü yaşlı kızlarını bıraktığını belirterek, "Ersin Hocam çok değerli bir spor insanıydı, işinin ehli bir insandı. Örnek kişiliğiyle, davranışlarıyla, sporcu kişiliğiyle ve her yönüyle çok iyi bir insandı. Böylesi yetenekli, iyi ve karakteri de düzgün bir insan çok nadir gelir ve nadir yetişir. Ülkemizin spor camiamızın ve Erzin'imizin başı sağ olsun, çok değerli büyük bir hocasını kaybetti. Geride gözü yaşlı kızlarını bıraktı. Küçük yaşta babalarını kaybetmenin acısını tattılar, ileriki yaşantılarında inşallah babalarının eksikliklerini hissetmeyecekler. Allah yardımcıları olsun. Devletimize inanıyorum; Adalet Bakanlığımız, emniyetimiz ve İçişleri bakanlarımız çözecekler, kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Çorlu, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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