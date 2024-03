Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oylarının Çalındığını İddia Etti

Yerel

ERKAN KARACA

Çorum'da Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, "Oylarımızda şaibe var. 2 bin küsur oya yakın oyumuz varken, 3 parti harici 4. sıradayken son sıralara geriledik. 170 oya düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğim" dedi.

Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, Seçim Kurulu önünde kendisine verilen oyların çalındığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Oylarımızda şaibe var. 2 bin küsür oya yakın oyumuz varken, 3 parti harici 4. sıradayken son sıralara geriledik. 170 tane oya düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğim. Benim bin 900 küsür oyum nereye gitti, bunun hesabını kim verecekse versin. İş yerimizde eşimizle dostumuzla oy takibi yaparken çok güzel 4. sıradayken oylarımız bir anda düştü ve AK Parti'nin oylarına 2 bin küsür benim gitti. 2 bin küsür AK Parti'nin arttı. CHP ile arasında olan oy farkı 2 bin daha açılmış oldu. Buraya geldiğimizde de basın açıklaması yapacağız dediğimizde de; 'daha seçim bitmedi sakin olun daha 170 oyunuz var. Belki seçim bitmeden 250 oya çıkarsınız' diye bir cevap aldık. İçeriden yetkilinin birisi söyledi ama tanımıyorum. Ben bana oy veren gönüllüleri saat kulesinde toplasam 3 bin kişi. Ben adıma taahhüt ederim ki benim 20 bin oyum vardır ki ben esnaf gezisi bile yapmadım. Biz CHP'den ıslak imzalı tutanakları isteyeceğiz. Ben bağımsız aday olarak çıktığım için benim her okula kişi yerleştirme gibi bir şansım yok. Benim arkamda bir parti yok. Oylarımın peşine düşeceğim. En son dakikaya kadar bin 756 oyumuz vardı. 4. sıradaydım benim bir arkamda İYİ Parti vardı. Ahmet Ertekin Başkan 350 küsür farkım vardı arada ve git gide de fark açılıyordu. Sosyal medyalardan da paylaşılan sadece 2 saat önce paylaşılan oyum bin 647 bir saat önce her şeyim değişti. Yüzde 3,5'lara kadar oy potansiyeli olarak çıkmıştım şu an da yüzde sıfırlardayım. Benim oylarım neredeyse bulunsun. Yani aşırı emek verdik. Bu emeği de yedirmeyeceğimizi de herkes bilsin. Kim olursa olsun bu oyları yedirmeyeceğim."

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:

"Burhan Sönmez kardeşimizden bir telefon aldığımızda acilen buraya Seçim Kurulu'nun önüne geldik. Yetkili arkadaşlarımıza da oradaki yetkili hakim arkadaşımıza da ben konuyu ilettim. Konunun takipçisi olacağız. Tabi kardeşimin de dediği gibi kendisinin oyları sosyal medyada bin 700 küsürlerdeyken birden 170'lere düşmesinin ardında bir şaibe olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Çorum halkının hakkını arayacağımızı ve onların hakkını savunacağımızı ben buradan Genel Merkez'imizden de zaten yakın illerdeki milletvekillerimizi çağırdık. Biz ıslak imzalı tutanakları Cumhuriyet Halk Partisi İl Binasında arkadaşlarımız tek tek sayıyor. Diğer siyasi partilerin de bağımsız adayımızın oylarını da biz tek tek hesaplayacağız. Dökümanlarımızdan çıkaracağız ve Çorumun halkının vermiş olduğu hür iradesiyle kullanmış olduğu oylara sahip çıkılacağının bilinmesini isterim. Buradan sandıktaki görevli arkadaşlarımızın hangi partiden olursa olsun ıslak imzalı tutanaklarını hangi siyasi partiye gönül veriyorlarsa o siyasi parti il ilçe başkanlıklarına ulaştırmaları gerekiyor. Buradan kamuoyuna şöyle bir bilgi vereyim; biz yüzde 75'i ulaşan tutanaklarımızda 3 bin 500 oyla Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı birinci sırada ve bunun takipçisi olacağımıza ben inanıyorum. Tüm insanlarımızı bu anlamda halkımızın verdiği oya bakarak kim kazanırsa Çorum'un belediye başkanıdır. Biz önümüzü düğmeler biz belediye başkanımıza gider hayırlı olsun deriz."