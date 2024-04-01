Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oylarının Çalındığını İddia Etti

ERKAN KARACA
Çorum'da Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, "Oylarımızda şaibe var. 2 bin küsur oya yakın oyumuz varken, 3 parti harici 4. sıradayken son sıralara geriledik. 170 oya düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğim" dedi.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, Seçim Kurulu önünde kendisine verilen oyların çalındığını iddia ederek, şunları söyledi:
"Oylarımızda şaibe var. 2 bin küsür oya yakın oyumuz varken, 3 parti harici 4. sıradayken son sıralara geriledik. 170 tane oya düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğim. Benim bin 900 küsür oyum nereye gitti, bunun hesabını kim verecekse versin. İş yerimizde eşimizle dostumuzla oy takibi yaparken çok güzel 4. sıradayken oylarımız bir anda düştü ve AK Parti'nin oylarına 2 bin küsür benim gitti. 2 bin küsür AK Parti'nin arttı. CHP ile arasında olan oy farkı 2 bin daha açılmış oldu. Buraya geldiğimizde de basın açıklaması yapacağız dediğimizde de; 'daha seçim bitmedi sakin olun daha 170 oyunuz var. Belki seçim bitmeden 250 oya çıkarsınız' diye bir cevap aldık. İçeriden yetkilinin birisi söyledi ama tanımıyorum. Ben bana oy veren gönüllüleri saat kulesinde toplasam 3 bin kişi. Ben adıma taahhüt ederim ki benim 20 bin oyum vardır ki ben esnaf gezisi bile yapmadım. Biz CHP'den ıslak imzalı tutanakları isteyeceğiz. Ben bağımsız aday olarak çıktığım için benim her okula kişi yerleştirme gibi bir şansım yok. Benim arkamda bir parti yok. Oylarımın peşine düşeceğim. En son dakikaya kadar bin 756 oyumuz vardı. 4. sıradaydım benim bir arkamda İYİ Parti vardı. Ahmet Ertekin Başkan 350 küsür farkım vardı arada ve git gide de fark açılıyordu. Sosyal medyalardan da paylaşılan sadece 2 saat önce paylaşılan oyum bin 647 bir saat önce her şeyim değişti. Yüzde 3,5'lara kadar oy potansiyeli olarak çıkmıştım şu an da yüzde sıfırlardayım. Benim oylarım neredeyse bulunsun. Yani aşırı emek verdik. Bu emeği de yedirmeyeceğimizi de herkes bilsin. Kim olursa olsun bu oyları yedirmeyeceğim."
"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:
"Burhan Sönmez kardeşimizden bir telefon aldığımızda acilen buraya Seçim Kurulu'nun önüne geldik. Yetkili arkadaşlarımıza da oradaki yetkili hakim arkadaşımıza da ben konuyu ilettim. Konunun takipçisi olacağız. Tabi kardeşimin de dediği gibi kendisinin oyları sosyal medyada bin 700 küsürlerdeyken birden 170'lere düşmesinin ardında bir şaibe olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Çorum halkının hakkını arayacağımızı ve onların hakkını savunacağımızı ben buradan Genel Merkez'imizden de zaten yakın illerdeki milletvekillerimizi çağırdık. Biz ıslak imzalı tutanakları Cumhuriyet Halk Partisi İl Binasında arkadaşlarımız tek tek sayıyor. Diğer siyasi partilerin de bağımsız adayımızın oylarını da biz tek tek hesaplayacağız. Dökümanlarımızdan çıkaracağız ve Çorumun halkının vermiş olduğu hür iradesiyle kullanmış olduğu oylara sahip çıkılacağının bilinmesini isterim. Buradan sandıktaki görevli arkadaşlarımızın hangi partiden olursa olsun ıslak imzalı tutanaklarını hangi siyasi partiye gönül veriyorlarsa o siyasi parti il ilçe başkanlıklarına ulaştırmaları gerekiyor. Buradan kamuoyuna şöyle bir bilgi vereyim; biz yüzde 75'i ulaşan tutanaklarımızda 3 bin 500 oyla Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı birinci sırada ve bunun takipçisi olacağımıza ben inanıyorum. Tüm insanlarımızı bu anlamda halkımızın verdiği oya bakarak kim kazanırsa Çorum'un belediye başkanıdır. Biz önümüzü düğmeler biz belediye başkanımıza gider hayırlı olsun deriz."
Son Dakika › Yerel › Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oylarının Çalındığını İddia Etti - Son Dakika
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan emekliler, yüksek hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Emekliler, daha iyi bir geçim ve maaş artışı taleplerini dile getirdi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Çal Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Öztürk, sosyal medyada kendisini etiketleyen CHP'lilere tepki gösterdi.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Tarsus Oto Galericiler Sitesi ile Tarsus Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi’ni ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan 'İstanbul'un Sesleri-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Müzik Tarihi' kitabı, İstanbul'un müzikal tarihini ele alıyor. Kitap, İstanbul'un müzik kültürüne belediyenin katkılarını Şehremaneti döneminden başlayarak anlatıyor. İBB Kültür Sanat Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, kitabın İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatacağını belirtti. Kitap, İBB kütüphanelerinde ve E-kitap olarak ücretsiz olarak erişilebilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un seçime yönelik vadettiği 650 bin sosyal konut projesini eleştirdi. Kurt, TOKİ'nin teslim ettiği konut sayısının KİPTAŞ'ın teslim ettiği konut sayısından daha az olduğunu belirtti ve Kurum'un bu projeyi gerçekleştiremeyeceğini söyledi.
AK Parti ve CHP adayları Bandırmasporlu taraftarlarla bir araya gelerek stadyum sözü aldı. AK Parti adayı Cemal Öztaylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Bandırma'ya stadyum yapılacağı sözünü aldı. CHP adayı Dursun Mirza ise konunun takipçisi olacağını belirtti.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış" "CHP'li yönetimi en iyi bilen, eziyetler çeken Yeniden Refah Partisi seçmenimizdir" "İhtiyaç sahibi tüm emeklilere her ay 2 bin 500 TL" "İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız ve...
Sizin düşünceleriniz neler ?