Çorum Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ'ın Zararını Değerlendirdi - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ'ın Zararını Değerlendirdi

Çorum Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Sayıştay'ın 2023 yılı raporu sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, BELTAŞ'ın zarar ettiğini ancak bunun pandemi ve enflasyon kaynaklı olduğunu belirtti. Şehirde ekmek yapımı ve toplu taşıma hizmetleri sunan BELTAŞ'ın, kar amacı gütmediği vurgulandı.

13.11.2024 18:06  Güncelleme: 18:10
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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum Belediye Meclisi Toplantısı'nda Sayıştay'ın Çorum Belediyesiyle ilgili 2023 yılı raporunun gündeme gelmesinin ardından  Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "BELTAŞ üzerinde regüle ettiğimiz etlerle ilgili, ekmekle ilgili, ulaşımla ilgili bu şehre biz hizmet ediyoruz. Tamam burada zarar ediyoruz ama bu işi biz belediyenin içerisinde yapmış olsaydık belediyede de buna benzer eksik giderler vardı" dedi.

Çorum Belediye Meclisi Toplantısı'nda Sayıştay'ın Çorum Belediyesiyle ilgili 2023 yılı raporunun gündeme gelmesinin ardından, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, raporda yer alan "belediye şirketlerinin zararının belediyeden sermaye artırımıyla karşılanması" tespitiyle ilgili konuştu. Çöplü, şunları söyledi:

"BELTAŞ Çorum'da birçok hizmeti yapıyor. Birçok iş ve işlemlerin içeresinde işin içerisinde şu an ki aktif büyüklüğümüz bizim BELTAŞ'ta 806 milyon liralık bir aktif büyüklüğümüz var. Yani 177 milyonluk bir sermaye aktarımı yapıldığı hatta onun içeresinde ayni sermayelerde var. Sadece nakdi sermaye değil. Ayni sermayede var. Bunun içerisinde şu an ki aktif büyüklüğümüz 800 milyon liralık bir aktif büyüklüğümüz ve 250 tane çalışana sahip bir şirketimiz, yıllık cirolarımız da bu yıl inşallah 500 milyon civarında da bir ciro bekliyoruz.

"Kar amacı gütmüyoruz"

Şimdi biz burada BELTAŞ olarak şunu yapıyoruz. Bu şehrimizde ekmek yapıyoruz ve her gün 50 bine yakın ekmek yapıyoruz. Biz bu şehirde her gün 50 bin kişiyi toplu taşımada taşıyoruz. 50 bin kişiyi taşıyoruz yaklaşık her gün toplu taşımada burada Halk-Et marka oluşturduk bazı görevlerimizde şehrimizdeki fiyatlarla ilgili regüle etmek biz burada kar amacı gütmüyoruz. Kar ile ilgili işlemler yapmıyoruz ama geçmiş yıllarda tüm dünyanın sarmış olduğu bir pandemi yaşadık. Pandeminin devamında bir enflasyon yaşadık.

"Zarar kaynağı ulaşım"

Yani birçok görevimiz var BELTAŞ üzerinde regüle ettiğimiz etlerle ilgili, ekmekle ilgili, ulaşımla ilgili bu şehre biz hizmet ediyoruz. Yani belediyeyi toplu olarak gördüğümüz zaman baktığınız zaman biz hizmet noktasında varız. Tamam burada zarar ediyoruz ama bu işi biz belediyenin içerisinde yapmış olsaydık belediyede de buna benzer eksik giderler vardı. Bugün toplu taşımayı yapan birçok şehirde yani Ankara'sı İstanbul'u, İzmir'i, Amasya'sı Çorum'u bütün yerlerdeki şu an ki hizmet etme noktasındaki enflasyonist ortamdan dolayı dünyada yaşadığımız fiyat değişkenliklerinden dolayı zarar ediyor. Biz de zarar ediyorduk. Bu BELTAŞ olduğu için şu an zarar gözüküyor. Zarar kaynağı ulaşım. Ama bu olmamış olsaydı, belediyenin içerisinde olmuş olsaydı yine zarar etmiş olacaktık. Ama şu anki hizmet noktasında daha kaliteli bir hizmeti BELTAŞ üzerinden yürüttüğümüz için burada da işlemlerimizi o minvalde devam ettiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkan Yardımcısı, BELTAŞ'ın Zararını Değerlendirdi - Son Dakika

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