Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Kurtardı

ERKAN KARACA
(ÇORUM) - Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, kent merkezindeki bir düğün salonunda kartonpiyer duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Kedi sesi duyan düğün salonu çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin sıkıştığı kartonpiyer duvarı kıran ekipler kısa sürede kediyi kurtardı.
Salon çalışanları itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, minik kedi ise çalışanlar tarafından beslendi.
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