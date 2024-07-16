Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Çorum\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda, Çorumlular bir araya gelerek 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşadı. Programda konuşan Vali Zülkif Dağlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin birliğine ve bağımsızlığına yapılan bir saldırı olduğunu belirtti. Programa, AK Parti Çorum milletvekilleri, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

16.07.2024 02:42  Güncelleme: 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

15 Temmuz ruhuyla Kadeş Meydanı'nda buluşan Çorumlular ilk gün gibi yine tek yürek oldu. Çorum Belediyesi Mehter takımının gösterisi ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Şahin Yıldırım tarafından yapılan dua ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin aziz milletimizin birliğine bütünlüğüne bağımsızlığına kasteden alçakça bir girişim ve demokrasimize yapılan çok büyük bir saldırı olduğunu söyledi.

Türk halkının demokrasi ve seçilmiş iradeyi korumak için 15 Temmuz'da destansı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Vali Dağlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılık hain girişimi geri püskürttü. Milletimiz verdiği bu ikinci Kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti. Onurlu dik duruşuyla birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını gösterdi. Devlet, millet bütünleşmesiyle ortaya konulan bu mücadelemiz demokrasiye sahip çıkma noktasında tüm dünyaya örnek teşkil etti. Bunlar çok önemli değerlerdir. Bu milletin zaferidir. Bu yüce Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını bizlere açmışsa Çanakkale Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve 15 Temmuz'da aynı mücadeleyi yaptı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar hangi hainliği düşünürlerse düşünsünler Malazgirt ruhumuzu, Çanakkale ruhumuzu, milli mücadele ruhumuzu her zaman koruyacağız. Bu aziz millet ülkemizi Türkiye'nin geleceğini, ay yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek" dedi.

"Tüm halkımız bilmektedir ki bunlar dün Asala, bugün ise FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedir" diyen Vali Dağlı, "Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeye şer güçler çirkin senaryolarından kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geri geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce Sevr'i ve emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır. 15 Temmuz vesilesiyle toplumsal hafızamızı tutacağız. Demokrasimizi daha fazla güçlendireceğiz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi her daim anacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce imkanına ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Millet olarak bunların karşısında durduk bundan sonra da duracağız. Bu oyunlara karşı bilinçli olmak, birliğimize ve beraberliğimizi güçlendirmek kardeşlik duygularımızı pekiştirmek ortak varlığımız olan cumhuriyetimize sahip çıkmak ülkemiz ve milletimizi yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektal ve protokol üyeleriyle, vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Jandarma, AK Parti, Çorum, Güvenlik, Belediye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 04:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement