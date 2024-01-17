Çorum\'da kira sorunu büyük bir sorun haline geldi

ERKAN KARACA

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte yapılan adli çalışmalara ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısında; kentteki kira sorununa dikkat çekti. Bektaş, "Çorum'daki en büyük ihtiyaçlardan biri hakim, savcı ya da personel lojmanı eksikliği. Şu anda gerçekten de mevcut kiralarla bu sorun, büyük sorun, kronik sorun haline gelmiş durumda" dedi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte yapılan adli çalışmalarla ilgili olarak gazetecilere açıklama yaptı. Bektaş, şunları söyledi:

"MEVCUT KİRALAR BÜYÜK BİR SORUN"

"Tabi Çorum'daki en büyük ihtiyaçlardan biri de Çorum'da bir hakim, savcı ya da personel lojmanı eksikliği. Şu anda gerçekten de mevcut kiralarla bu sorun, büyük sorun, kronik sorun haline gelmiş durumda. Bize tahsis edilen Binevler tarafındaki arsa üzerinde belediye ile ortak olduğumuz bir arsa var. Oradaki arsanın bölünme işlemleri belediye tarafından yapıldı. Bize tahsis edilen kısımla ilgili son aşamaya gelindi. İnşallah o süreçte belediye imar kısmı bittikten sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız ve Çorum'a yakışır bu sorunu hakim, savcı, personel nezdindeki lojman çalışmasını daha da hızlandıracağız. Şu an oradaki çalışmalarımız da devam ediyor.

"ÇORUM TARİHİNİN EN YÜKSEK SUÇ ORANINA ULAŞTIK"

2023 yılında yıl bazında bir önceki yıla göre Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaştık. Bu övünülecek bir şey değil çok kötü de değil. Nüfusa oranlarsak bir önceki yıla göre yüzde 10 oranı civarında bir artışla 25 bin civarında hazırlık evrakıyla kapattık. Bu Çorum tarihinin zirve rakamıdır. Tabi diğer illerimizde de suç oranları yıldan yıla artmakta. Suç artıyor ancak biz adliye olarak başsavcılık olarak bununla mücadele ve mağdur olan vatandaşımızın haklarını bir an önce elde etmesi için, hızlı bir şekilde elde etmesi için etkin ve verimli bir soruşturma yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da 2023 yılında Çorum tarihinin zirve noktası dediğimiz rekoru dediğimiz yüzde 98 evrak çıkartma oranına ulaştık. Bu da gerçekten önemli bir rakam burada da tüm Cumhuriyet savcılarımızın kalem personellerimizin ve bize destek olan sahada işleri icra eden kolluk unsurlarının emeği katkısı var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"UZLAŞLAŞTIRMA KURUMUNDA YÜZDE 40 BAŞARI ORANI VARDI"

Biz Başsavcılığın soruşturma yanında diğer alanlarda etkin faaliyetleri söz konusu Çorum'a geldiğim günden beri de gerçekten önem verdiğim bu konuda da daha ileriye nasıl götürebiliriz diye çaba sarf ettiğimiz uzlaştırma kurulumuz var. Maalesef Çorum'da bu konuda oranımız çok düşüktü ve Türkiye ortalamasının çok çok altındaydı. Yüzde 40 oranında bir başarı oranı vardı uzlaştırmada. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla, uzlaştırmacılarımızla yaptığımız toplantılarla, onların etkin çalışmasıyla yine Çorum tarihinin belki de en önemli rekoru dediğimiz bir seviyeye geldik. Yüzde 94 başarı oranına ulaştık. Bu gerçekten Çorum tarihinde önemli bir oran, önemli bir sayı.

"UZLAŞMA KURUMUNDA 1,5 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NİN YÜKÜ AZALTILDI"

Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla yaklaşık bir, bir buçuk mahkememizin iş yükünü azaltmış olduk. Yani eğer bu orana ulaşmamış olsaydık Çorum'da bir asliye ceza ya da bir buçuk asliye cezanın faaliyete geçmesi lazımdı ki bu oranı eritebilsin. Yaklaşık bin 500 dosya uzlaşma bürosunda olumlu sonuçlandı. Zaten Çorum halkı vatandaşlarımız da uzlaşmaya birbirini af etmeye kusurlarını örtmeye yönelik bir meyilleri var. Anadolu insanının tipik özelliğidir bu. Bizim de desteğimizle süreci, usulü daha iyi anlatmamızla onları daha iyi bilgilendirmemizle bu orana ulaştık. Bu da önemli bir detay."