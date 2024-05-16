Çorum'un Alaca ilçesinde köylüler GES projesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde köylüler GES projesine tepki gösterdi

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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükkeşlik köyü sakinleri, köylerine taş ocağının ardından mera alanına yapılması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) projesine tepki gösterdi. Köy muhtarı, tarım ve hayvancılık için sadece 800 metre mesafe kaldığını belirtti. CHP heyeti de köye giderek sorunları yerinde dinledi ve tarım ve hayvancılığın bitirilmek istendiğini ifade etti.

16.05.2024 11:51
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ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'un Alaca ilçesine Büyükkeşlik köyü sakinleri, köylerine taş ocağının ardından mera alanına yapılması planlanan güneş enerjisi santrali (GES) projesine tepki gösterdi. Büyükkeşlik Muhtarı Erdoğan Kılıç, taş ocağı ve GES arasında kendilerine tarım ve hayvancılık için sadece 800 metre mesafe kaldığını ifade etti.

Çorum'un Alaca ilçesi Büyükkeşlik köyü sakinleri, köylerindeki meraya yapılması planlanan GES projesine tepki gösterdi. CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar köye giderek projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. CHP heyeti, Büyükkeşlik Muhtarı Erdoğan Kılıç ve köydeki vatandaşlarla görüşerek sorunları yerinde dinledi.

"KÖYÜMÜZ 800 METRE ALANA HAPSOLACAK"

Erdoğan Kılıç, "Proje buradan başlıyor, GES yapılması düşünülen projeyle zaten ikisinin arasında 800 metre bir yer kalıyor. Yani ne oradan biz tarım hayvancılıktan yararlanacağız yani ne de buradan tarım hayvancılıktan yararlanacağız. İkisi de köyümüzün tarım ve hayvancılığını öldürüyor. Ortadan kaldırıyor" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIK BİTİRİLMEK İSTENİYOR"

Dinçer Solmaz ise, "Muhtarımızın anlattıklarında şunu gördük ve bir taraftan da anladık ki taş ocağının varlığı diğer taraftan çok büyük bir alanda sadece mera olarak kullanılabilen bir alanda GES'e ayrılması halinde Keşlik köyünün geçimini sağladığı, köylülerin köye dönüş sağladığı özellikle hayvancılık ve tarımı tamamen sona erdirme noktasına getireceği ve bu şekilde artık Keşlik köyünün de neredeyse artık buradan taşınmak zorunda kalacağı ve artık hayatın Keşlik köyünde hayatın yaşanılamaz hale geleceğini görmüş bulunduk" dedi.

Çorum\'un Alaca ilçesinde köylüler GES projesine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Alaca ilçesinde köylüler GES projesine tepki gösterdi - Son Dakika

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