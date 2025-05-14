Çorum\'da Liseler Arası Ok Savaşları Yarışması Düzenlendi

Çorum'da 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, liseler arası ok savaşları yarışması gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Kent Konseyi iş birliğinde organize edilen yarışma, Çorumlu Obası Gençlik Kampı'nda yapıldı. Yarışmada, 18 farklı liseden toplam 108 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu mücadelelerin ardından Özejder Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde ederken, Çorum Fen Lisesi ikinci, Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, organizasyona verdiği destekten dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Düzenlenen etkinlikte yer alan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, " Türkiye'nin en güzel gençlik kampında, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma şehrimize çok yakıştı. İyi olanın kazanacağı turnuvamız hepimize hayırlı olsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM