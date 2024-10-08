Çorum'da maket gemiler Filistin için suya bırakıldı - Son Dakika
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Çorum'da maket gemiler Filistin için suya bırakıldı

Çorum\'da maket gemiler Filistin için suya bırakıldı

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından İsrail'in Filistin/Gazze saldırılarının birinci yıldönümü dolayısıyla Millet Bahçesi'nde "Her Gemi; Bir Umut, Bir Filistin" etkinliği düzenledi.

08.10.2024 15:30  Güncelleme: 15:34
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Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından İsrail'in Filistin/ Gazze saldırılarının birinci yıldönümü dolayısıyla Millet Bahçesi'nde "Her Gemi; Bir Umut, Bir Filistin" etkinliği düzenledi. 81 ili temsilen suya maket gemiler bırakıldı.

İsrail'in Filistin/Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde yaptığı saldırılar Çorum'da unutulmadı. Saldırıların yıldönümünde Çorum Kent Konseyi tarafından çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Çorumlu Obası'nda Prof. Dr. Metin Uçar tarafından gerçekleştirilen "Filistin'i anlamak: 7 Ekim ve sonrası" söyleşinin ardından Millet Bahçesi'nde suya maket gemiler bırakıldı. Belediye Başkan Vekili aynı zamanda Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, Prof. Dr. Metin Uçar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Çorum Belediyesi birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı anma etkinliğinde, üzerlerinde mumların bulunduğu ve 81 ili temsilen maket gemiler suya bırakılarak saldırılarda hayatlarını kaybedenler anıldı.

Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat yaptığı konuşmada, mazlumların bir gün mutlaka özgür olacağının altını çizerek "1 yıldır insanlık büyük bir imtihana tabi tutuluyor. Katil İsrail savaş suçu işleyerek, kural, kanun, nizam tanımaksızın neredeyse tüm dünyayı karşılarına alacak şekilde katliam yapılmaktadır. Bu zulme karşı elimizden geleni yapmak zorundayız. Acıların vicdanlarımızda her zaman dipdiri taze olduğunu göstermek zorundayız. Mazluma kol kanat geren bir millet olarak bir başkasının acısını kendi yüreğinde hissetmemiz gerekiyor. Gençlik Meclisimiz kendi emekleriyle 81 ili temsilen gemiler hazırladılar. Bir gün Kudüs'ün, Filistin'in ve tüm dünyadaki mazlumların özgür olacağı güne dair umudumuzu tazelemek amacıyla suya bıraktık. Bu acıları yüreğimizde, zihnimizde taşıyarak geleceğe umutla bakmak zorundayız. Bir gün Kudüs mutlaka özgür olacak, bir gün mutlaka Filistin özgür olacak ve tüm dünyadaki mazlum halklar bir gün mutlaka özgür olacaktır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da maket gemiler Filistin için suya bırakıldı - Son Dakika

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