Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Baraj Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 05 FR 137 plakalı Toyota marka otomobil ile 06 DHZ 886 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.