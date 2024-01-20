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Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi İhalesi Yapılmadı - Son Dakika
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Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi İhalesi Yapılmadı

Çorum'da 25 yıldır yapılmayan Polis Moral Eğitim Merkezi'nin ihalesi, belirtilen tarihte yapılmadı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, seçim öncesi verilen müjdelerin tutulmadığını belirterek, Çorum halkını kandırmamaları çağrısında bulundu.

20.01.2024 - 13:46,
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ERKAN KARACA

Çorum'da 1994 yılında temeli atılan, geçmiş dönemin parasıyla 8 milyon TL harcama yapılan, yüzde 70'i bitirilen ancak daha sonra hizmete açılmadan kaderine terk edilen, 25 yıldır da bir çivi dahi çakılmayan Polis Moral Eğitim Merkezi'nin ihalesi yine yapılmadı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Seçim öncesi yine müjdelerle, hayallerle Çorum halkını kandırmayın. 12 Ocak'ta ihalesi yapılacak dediniz. İhale falan yok. Çorumlu artık size inanmıyor" dedi.

Cumhur İttifakı Çorum Milletvekilleri 27 Aralık 2023 tarihinde yaptıkları ortak açıklama ile Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesinin 12 Ocak 2024'te yapılacağını müjdelemişlerdi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum halkına vaat edilen müjdelerden biri olan Polis Moral Eğitim Merkezi'nin ihalesinin belirtilen tarih olan 12 Ocak 2024 tarihinde yine yapılmadığını söyledi.

"NE HİKMETSE İHALEYE GİREN OLMADI"

Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

"Yıllardır Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yapılacağı anlatılıyor. İlk hikaye tabi ki Organize Sanayiindeki yüzde 70'i tamamlanmış binaya çürük raporu verilerek, oranın yıkılma kararı alındı. Akabinde dönemin milletvekilleri, belediye başkanı, siyasiler İçişleri bakanı ile görüşüyorlar ve heyetler geliyor. Müjde, Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapıyoruz. Nerede; önce Çorum'un girişindeki askeri kışla yeri işaretlendi. Daha sonra ne oldu, bizimde Çarşamba pazarı olarak bildiğimiz eski çarşı karakolunun olduğu yer incelendi. Daha sonra en son hikayede evet 2022'de temelini atıyoruz. Hayırlı olsun. Samsun yolundaki 55 Bin dönümlük arazi tahsis edildi. Cumhur İttifakı milletvekilleri 27 Aralık 2023 tarihinde müjde verdi. Yine bakanlıkla görüşüldü, hayırlı olsun. 12 Ocak 2024 saat 11: 00'da ihalesi yapılacak, müjde verildi ama ne hikmetse ihaleye mi giren olmadı. İhale mi iptal edildi, bilmiyoruz.

"ÇORUM HALKINI KANDIRMAYIN"

Seçim öncesi yine müjdelerle, hayallerle Çorum halkını kandırmayın. Anasının ak sütü kadar helal olan, Polis Moral Eğitim Merkezini ne zaman yapacaksanız, düzgünce söz verin. Sizde gidin deyin ki bakana, Sayın Bakan biz sizi ziyarete geldik. 12 Ocak'ta ihalesi yapılacak dediniz. İhale falan yok. Çorumlu artık size inanmıyor. Lütfen, Çorum'un hakkını birlikte savunalım. Çorum'a gelecek yatırımları birlikte savunup, birlikte gelmesini sağlayalım. Çorum halkını artık kandırmayı artık bırakın."

Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi İhalesi Yapılmadı
Kaynak: ANKA
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