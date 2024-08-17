Çorum'un Gökdere köyünde su kesintisi mağduriyeti yaşanıyor - Son Dakika
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Çorum'un Gökdere köyünde su kesintisi mağduriyeti yaşanıyor

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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyünde yaşayan vatandaşlar, suların kesik olması nedeniyle mağdur olduklarını ve su ihtiyaçlarını kirli suyla karşıladıklarını belirtti. Köyde çevre kirliliği de olduğu ifade edildi.

17.08.2024 16:27
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Osmancık ilçesi Gökdere köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinde suların kesik olması nedeniyle mağdur olduklarını, su ihtiyacını derede yaptıkları gölette bulunan kirli suyla karşıladıklarını belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesi Gökdere köyü sakinleri, suların kesik olması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Köyden geçen derede kendi yaptıkları göletin suyunu evlerde kullanmaya çalıştıklarını belirten vatandaşlar, su olmadığı için bahçelerini de sulayamadıklarından şikayet etti.

Köyde çevre kirliliği de olduğuna dikkat çeken köylüler, hiçbir yetkilinin Gökdere köyü ile ilgilenmediğini dile getirdi.

Çorum\'un Gökdere köyünde su kesintisi mağduriyeti yaşanıyor
Kaynak: ANKA

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