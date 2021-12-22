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Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor - Son Dakika

Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor

22.12.2021 17:49

Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor Çekmeköy Belediyesi'nin Avrupa Birliği "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı" kapsamında finanse edilen vizyon projesi Crea Centers ile kreatif endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere yepyeni bir kapı açıyor.

Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Avrupa Birliği "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı" kapsamında finanse edilen vizyon projesi Crea Centers ile kreatif endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere yepyeni bir kapı açıyor. Proje Türkiye'nin liderliğinde 5 ülkede aynı anda hayata geçiriliyor.

Çekmeköy Belediyesi Crea Centers Projesi ile dijital devrim çağında önemli bir sektör haline gelen kreatif endüstriler alanındaki girişimciler için bir merkez üssü kuruyor. İlk etapta 60 kişilik kapasiteyle hizmet verecek olan bu üssü kullanacak girişimcileri; kreatif endüstri alanında tanınmış akademisyen, sanatçı ve tasarımcılardan oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek.

Crea Centers Projesi; Karadeniz Bölgesi'nin yüksek potansiyeli ile ilişkili olarak kreatif endüstrilerin geliştirilmesini, gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlayacak hale getirilmesini hedefliyor. Projede yer alan tüm ortak kurumların katkısı ile 5 ülkede 5 merkez kuruluyor. Yapılacak faaliyetler tüm kreatif endüstri katılımcılarını bir araya getirerek uluslararası etkileşimli bir ağ oluşmasını sağlayacak.

Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'nın da içinde yer aldığı ve Çekmeköy Belediyesi'nin lider ortak olduğu bu proje hayata geçtiğinde Anadolu Yakası için önemli bir merkez kurulmuş olacak. Bu merkez bittiğinde; sanatçı, mimar, mühendis, tasarımcı gibi fikirlerini üretime dönüştüren girişimciler için ofis imkanı sağlanmış olacak.

Crea Centers Projesinin 2. İlerleme ve İzleme Toplantısı Yunanistan'da gerçekleştirildi

25-27 Ekim tarihlerinde proje ortakları ile birlikte Yunanistan'ın Kavala kentinde 2. İlerleme ve izleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılar Kavala Crea Center'ın da içinde bulunduğu Great Club House'ta lider ortak olarak Çekmeköy Belediyesi, Ukrayna'dan İşletme Destekleme Birliği, Romanya'dan Köstence Belediyesi, Yunanistan'dan Kavala Belediyesi ve Bulgaristan'dan Byala Belediyesi olan ortaklar ile birlikte gerçekleşti. Açılış konuşmaları ve basın toplantısının ardından proje ortakları sürecin içerisindeki ilerleme faaliyetleri hakkında sunumlar yaptılar. Crea Centers projesinde yapılacak sonraki adımlar hakkında görüşmeler gerçekleşti. Web sitesi lansmanı yapıldı. Kapanış akşamında Kavala'da bulunan CCI'lar ile bir tanışma gecesi gerçekleşti. Görüşmeler sonrasında Kavala kültürel kent turu düzenlendi.

Crea Center Çekmeköy Danışma Kurulu toplandı

Crea Center Çekmeköy Danışma Kurulu Toplantısı Çekmeköy'de gerçekleştirildi. Gönüllü olarak projenin danışma kurulunda yer alan birbirinden değerli tasarımcı, akademisyen ve sanatçıların aralarında yer aldığı kurulun ilk toplantısı güzel bir şekilde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında değerlendirme yol haritası, projenin ayrıntıları görüşüldü.

Crea Center Çekmeköy başvuruları başladı

Kültürel ve Kreatif endüstriler alanında faaliyet gösteren bireyler ve girişimcilerin kullanımına açılıyor. Başlangıçta 60 kreatif bireyin yararlanacağı bu merkezde, girişimcileri ücretsiz olarak kullanacakları açık ofisler, workshop alanları, toplantı odaları, konferans salonu, çeşitli atölyeler bekliyor. Ayrıca birçok etkinliğin de gerçekleşeceği merkezde katılımcıları birçok etkinlik de bekliyor. Bunlardan bazıları; Kreatif Toplantıları, Eğitim Seminerleri, 101 Giriş Dersleri, Atölye Çalışmaları, Uluslararası konferanslardan ücretsiz bir şekilde katılım imkanı sağlamaktadır. Bu benzersiz networkün bir parçası olmak bu imkanlardan faydalanmak isteyenler, creacenter.cekmekoy.bel.tr adresinden başvuru yapabilir, @creacenters sosyal medya hesaplarından son gelişmeleri takip edebilirler.

Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor
Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor
Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor
Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor

Çekmeköy Belediyesi, Avrupa Birliği, Yunanistan, Karadeniz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Crea Centers için adımlar atılmaya devam ediyor - Son Dakika


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