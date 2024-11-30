Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü hastaneden taburcu olurken "Akşam sohbet var onu yayın" derken, açıklama yapan Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya da, "Şu an bir sıkıntımız yok" dedi.

30.11.2024 13:06  Güncelleme: 13:30
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya, "Ateş şikayeti ve idrar yolunda sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için" dedi.

"PROGRAMDA AKSAMA YOK"

Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Emir Akpınar ise geçekleşecek olan programda aksama olmadığını söyleyerek, "Değerli arkadaşlar hocam buraya bir program için gelmişti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 19.30'da basketbol sahasında bir sohbet olacak. Programda herhangi bir aksama yok. 19.30'da tüm Kayserili hemşehrilerimiz programa davetlidir. Programda herhangi bir aksama olmayacak. Hastaneden birazdan taburcu olacak ve Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçeceğiz bizler de" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965'te dünyaya geldi. Türk vaiz, hafız ve yazardır. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken ilim tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı.

11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti. 12 yaşında Yavuz Selim ve Kasım Paşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler köyü Kur'an kursunda Resul Bölükbaş'tan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında, tahsili uzun seneler sürecek olan kitapları 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 yılında on binlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu.

İsmailağa Camisinde kurduğu ders halkalarında 10 sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam eden Hoca, Türkiye'nin ve Dünya'nın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbetlerinde, vaazlarını yüzbinlere ulaştırdı. "Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet, Dualarım kitabıyla ün yapmıştır.

Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri\'de hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Erden Timur:
    Hadi bakalim bekliyoruz az kaldi 30 56 Yanıtla
  • Doğu Bulut:
    her akşam iki duble viski şart 26 58 Yanıtla
  • hasan celik:
    G.t korkusu sardı mı hocaaa? 33 49 Yanıtla
  • Sinan Özbay:
    Rabbim şifa ile beraber sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin kıymetli hocamıza. 52 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sahte Müslüman 28 47 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Hadi inşallah 28 46 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    RABBİM BURADA CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ İÇİN OLUMSUZ YORUM YAPAN ÖMRÜ YİYİP İÇİP DEFİ HACET YAPMAKTAN BAŞKA HİÇBİR İŞE YARAMAYANLARIN ÖMRÜNDEN ALSIN HOCAMIZA VERSİN 45 27 Yanıtla
  • sezai duran:
    Gideceği yere birilerini de götür. 25 39 Yanıtla
  • Desperado null:
    canı cehenneme 21 40 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Hadi inşaalllah 19 32 Yanıtla
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