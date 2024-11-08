Çukurca'da Afet Tatbikatı Yapıldı

Yerel

Çukurca'da deprem, yangın ve tahliye tadilatı düzenlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi koordinatörlüğünde 'Hastane Afet Planları' kapsamında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD, emniyet, itfaiye ve paydaş kurumlar katıldı. Hastane Afet Planlarının işlevselliğini test edebilmek, muhtemel bir afet durumunda etkili müdahale edebilmek, hastane tahliye işlemlerini yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hastanede etkilenmeyen alanlardaki çalışan ve hastaların tahliyesi güvenlik personeli eşliğinde sağlanırken, hastanenin zarar görmüş alanlarında ise AFAD gerekli önlemleri alıp güvenlik koridorunu oluşturduktan sonra senaryo gereği etkilenen 4 yaralının tahliyesi hastane kurtarma timi tarafından sağlandı.

Hastanede senaryo gereği çıkan yangına hastane ekibi ilk etapta müdahale ederken, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Emniyet ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. AFAD planı çerçevesinde yapılan tatbikat tam not aldı.