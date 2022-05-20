Cuma namazında saflar dışarı taştı

Eskişehir'de Cuma namazında birçok camide yoğunluk yaşanırken avlulara sığamayan cemaat bahçelerde ve yol kenarlarında saf tuttu.

7'den 70'e yüzlerce Müslüman Cuma namazını kılmak için camilere koştu. Kalabalıklar, cami içlerini ve avluları doldururken, buralara sığmayan vatandaşlar yağışsız ve sıcak havanın rahatlığı ile bahçelerde, yol kenarlarında namazlarını eda etti. Hutbede ise dijital dünyada değerleriyle aile olmanın önemine dikkat çekildi. Özellikle Selçuklu Sultanı I. Alaettin Keykubat tarafından 1220 tarihinde yaptırılan Alaeddin Keykubat Camisi'nin yeşillik ve ağaçlarla dolu bahçesinde oluşan kalabalık ortaya güzel görüntüler çıkardı. - ESKİŞEHİR