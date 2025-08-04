Cumayeri\'nde Ahmet Şafak ve Kıraç Konserleri Coşkuyla Gerçekleşti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu öncülüğünde gerçekleştirilen Ahmet Şafak ve Kıraç konserleri büyük ilgi gördü.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu öncülüğünde düzenlenen Hilaltepe Konserleri dolu dolu geçti. İlk gün DJ Uğur, Ümit Pirdal, Çetin Uzun, Vukuat, Seyfi Demir ve Ahmet Şafak ile Hilaltepe Mesire Alanına dolan vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı.

İkinci gün ise DJ Uğur ile başlayan müzik şöleni Süleyman Kırıkçı, Fuat Özdemir, Özgür Karakaş ve finalde Türk Anadolu Rock Müziğinin başarılı ismi Kıraç ile sona erdi.

Hilaltepe Mesire Alanını dolduran binlerce kişi 2 günde unutulmaz anlar yaşarken, Program arasında söz alan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Ülkece zor günler geçirdiğimiz bu günlerde halkımıza bir nebze moral olabilmenin gayretini verdik. Hilaltepe Konserleri'nin yapılmasında katkıda bulunan sponsorlarımıza, Teknik ekibimize ve bu alanı dolduran siz kıymetli vatandaşlarımıza, Ayrıca birbirinden kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyor, İnşallah nice Hilaltepe Konserleri'nde buluşmak dileğiyle" dedi. - DÜZCE