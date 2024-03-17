Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: 'Turgutreis, 15 senedir ötekileştiriliyor, hizmet alamıyor' - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: 'Turgutreis, 15 senedir ötekileştiriliyor, hizmet alamıyor'

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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Turgutreis'in hizmetlerden mahrum bırakıldığını ve değişime ihtiyaç olduğunu belirtti.

17.03.2024 14:37  Güncelleme: 15:05
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: " Turgutreis, 15 senedir ötekileştiriliyor, hizmet alamıyor"

MUĞLA - Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Mehmet Tosun, SKM açılışında yaptığı konuşmasında Turgutreis'i bir zamanlar belediye başkanlığı yaptığı Konacık'a benzeterek "Görüyorum ki aradan geçen 15 sene içerisinde Turgutreis ötekileştirilmiş, hizmetlerden mahrum bırakılmış. Dünyanın en güzel günbatımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgutreis'in memleketi can çekişiyor. Biz diyoruz ki değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek" dedi.

"Değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek"

Genişletilmiş Bodrum İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Cumhur İttifakı'nın Turgutreis'teki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Cumhur İttifakı parti ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve Belediye Meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu SKM açılışında Turgutreis sakinlerine seslenen Mehmet Tosun, "Bu seçim döneminde görüyorum ki Turgutreis daha da geriye gitmiş. Yolları çukurdan geçilmiyor, kanalizasyon suyu sokaklardan akıyor. Çevre ve peyzaj düzeni yok. Sahilleri bakımsız, işgal altında. Sahilde bir proje başlatılmış iki yıldan bu yana bitmemiş. Bir belediye hizmet binasına yıllık 2 milyon TL para ödeniyor, ortada hizmet binası yok. Böyle bir Turgutreis manzarası ile karşı karşıyayız. Turgutreis'i ben Konacık'a benzetiyorum. Aradan geçen 15 sene içerisinde ötekileştirilmiş, hizmetlerden mahrum bırakılmış. Dünyanın en güzel günbatımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgutreis'in memleketi can çekişiyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın göz bebeği dediğimiz Bodrum'umuzda bunu hak etmiyoruz biz. Size diyorlar ki, 'Biz ne yaparsak yapalım, nasıl olsa bizi seçiyorsunuz. Çalışsak da çalışmasak da nasıl olsa biz belediyeleri alıyoruz! Buralar bizim kalelerimiz' düşüncesiyle sizleri hizmetsizliğe mahkum ediyorlar. İnsanımıza, Bodrum yarımadamıza kötülük yaptıklarının farkında bile değiller. Demek ki iş başa düştü. Biz diyoruz ki değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek"

Partisinden istifa edip siyaseti bırakma kararı aldığı noktada, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeniden inisiyatif aldığını söyleyen Mehmet Tosun, seçildiği takdirde ilk işinin Turgutreis'teki yolları ve kaldırımları düzeltmek olacağını belirtti. Turgutreis'in gece gündüz ışıl ışıl bir lokasyona dönüşeceği sözünü veren Tosun, mahalleye bir kapalı spor salonu ile gençlik merkezi kazandıracağını müjdeledi. Tosun, "Bunların yaptığı gibi değil, yeni bir belediye hizmet binasını derhal Turgutreis'e kazandıracağız. Temel belediyecilik hizmetleri konusunda her vatandaşımız yaşadığı yerden, buradan hizmet alacak, Bodrum merkeze gitmek zorunda kalmayacak" dedi. Halkın yeni yapılan Pazar yerinden memnun olmadığını da hatırlatan Tosun, seçilirse pazarı bir yıl içinde eski yerine taşıyacağını söyledi.

Tosun sözlerini; "Sizin yüzünüzü kızartacak bir davranış içerisinde asla olmayacağım. Alnı açık bir şekilde gezeceğim ve beş yıl boyunca size hizmet etmeye söz veriyorum. Turgutreis'i hak ettiği yere taşıyacağız" diye noktaladı.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: \'Turgutreis, 15 senedir ötekileştiriliyor, hizmet alamıyor\'
Kaynak: İHA

Mehmet Tosun, Turgutreis, Bodrum, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun: 'Turgutreis, 15 senedir ötekileştiriliyor, hizmet alamıyor' - Son Dakika

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