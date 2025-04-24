Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz.

24.04.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Dün bakanlarımızın bürokratlarımızı katılımı ile AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdi. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımız. Devlet olarak tüm birikimimizle seferberlik anlayışı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine oyuna değerlendirecek, gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Bu günler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlatma dönemleri. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak yerine daha fazla iş ve icraat üremeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu biran evvel yenilemeye harcamalıyız Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Elele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız mümkündür. Biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi kaynaklarımız doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten muhafaza buyursun. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Acil Durum, istanbul, Politika, Siyaset, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

14:06 Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’dan İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:37:43. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.