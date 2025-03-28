Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Büyükkılıç'a RES tebriği - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Büyükkılıç'a RES tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Başkan Büyükkılıç\'a RES tebriği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de toplu ulaşımda ilk olacak Rüzgar Enerji Santrali projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tebrik ettiğini söyledi.

28.03.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de toplu ulaşımda ilk olacak Rüzgar Enerji Santrali projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tebrik ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve teşkilatla bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenilenebilir ve temiz enerji konusunda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda gerçekleştirilen enerji yatırımları içerisinde yer alan RES projesi santralinin devreye alınması için TEDAŞ'ın kabulünün tamamlandığını, enerji üretimine ve öz tüketimin üretimden karşılanması için mahsuplaşmaya başlandığını kaydetti.

3 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali'nin 21 megawatt gücünde, yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik üreteceğini, projede üretilen elektriğin yarısının, elektrikli otobüsler ile tramvayda kullanılacağını, yarısının da projenin öz kaynak olarak kendisini amorti edeceğini hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rüzgar Enerjisi Santrali projesi için kendisini tebrik ettiğini söyleyen Büyükkılıç, "Geçtiğimiz aylarda Kayseri'ye gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza Rüzgar Enerji Santrali projesinden bahsetmiştik. Geçen gün de Ankara'da görüştüğümüzde 'RES hayata geçti, mahsuplaşma başladı' dedim, onun için de ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür ve tebrik etti. Sorumluluk makamında çalışmalarını sürdüren bir ekip olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, yatırım lideri bir belediye olarak çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ulaşımda RES, KASKİ'de GES projeleri ile yeşil ve temiz enerjiyle Kayseri'de yatırımların süreceğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Büyükkılıç'a RES tebriği - Son Dakika

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