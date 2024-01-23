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Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedildi - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu\'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedildi
23.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:50
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.

Fırıncıoğlu, Şadırvan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenazeye Başkan Fırıncıoğlu ve ailesinin yanı sıra; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başdenetçi Şeref Malkoç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda Başkan Fırıncıoğlu ile görüşerek başsağlığı diledi. Fırıncıoğlu'na sabırlar dileyen Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah yardımcınız olsun" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedildi - Son Dakika
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