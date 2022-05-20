Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu - Son Dakika
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Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu

20.05.2022 22:51
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan sporcularla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve teknik heyetini kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.

(İHA)

Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu
Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında başarı elde eden sporculara tebrik telefonu - Son Dakika


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