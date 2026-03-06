Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti
06.03.2026 17:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İhlas Holding'in iç ve dış yatırımları ele alındı. Cumhurbaşkanı'na Türk Devletleri Teşkilatı için büyük öneme sahip Kırgızistan'daki enerji yatırımlarında gelinen son durumu anlatan Ören, İhlas Holding'in medya çalışmaları ve özellikle dijital mecralardaki atılımları hakkında da bilgi verdi. Ahmet Mücahid Ören, bir saate yakın süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını da tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

