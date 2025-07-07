Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Özel aleyhine açılan davaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz tarihinde MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeni ile 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur". - ANKARA