Bilal Erdoğan, kayınpederinin cenazesinde tabutu omzunda taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner'in babası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Bilal Erdoğan, tabutu omzunda taşıdı.
Kocaeli'de yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner'in babası Ali Uzuner, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 91 yaşında olan Uzuner'in cenazesi bugün Pertev Mehmet Paşa Cami'den kaldırıldı.
Uzuner'in cenazesine Bilal Erdoğan, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysel Tipioğlu ile Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, ilçe belediye başkanları ve Uzuner'in yakınları katıldı. Uzuner'in cenaze namazı, öğle namazını müteakip İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırıldı. Helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından Uzuner'in tabutunu Bilal Erdoğan ve Uzuner'in yakınları omuzladı. Uzuner'in cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. - KOCAELİ
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