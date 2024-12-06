Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine tapuları teslim edilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine tapuları teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla hak sahiplerine tapuları teslim edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de gerçekleştirdiği konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tapularını teslim edecek.

06.12.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de gerçekleştirdiği konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tapularını teslim edecek.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir'de hayata geçirilen uydukent projesi sayesinde binlerce aile güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarında yeni hayatlarına ilk adımı atıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Aralık Cumartesi günü Güneyşehir'de düzenlenecek tapu teslim töreniyle hak sahipleri evlerine kavuşacak. Modern bir yaşam merkezi olarak tasarlanan Güneyşehir, Burçkarakuyu Mahallesi'nde geniş bir alana yayılıyor. Kapsamlı sosyal alanları, güvenli sokakları ve ailelere özel şekilde hazırlanan evleriyle Güneyşehir, bölge sakinlerine bir konut projesinden fazlasını sunuyor.

Mimarisi ve geniş sosyal imkanlarıyla Gaziantep'in güneyinde huzurun ve konforun adresi olan Güneyşehir, vatandaşların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak şekilde planlandı. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Güneyşehir'de yeni yaşamın kapıları aralandı. Böylece yoğun katılımın olduğu bu süreçte birçok aile modern bir hayata adım atmış oldu.

"Başkan Fatma Şahin beni 80 yaşında ev sahibi yaptı"

Emekli Mehmet Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini 80 yaşından sonra ev sahibi yaptığını vurgulayarak, "Bizi kiracı olmaktan kurtardı. Türkiye'nin binlerce Fatma Şahin'e ihtiyacı var. Güneyşehir'deki evimiz sıcak, güzel, rahat. Bölgenin havası da çok güzel. Güneyşehir'in havası benim ömrümü uzatır, ben 80 yaşındayım ama bu hava beni yaşatır" dedi.

"Bu yaşıma kadar kiracıydım"

Güneyşehir'de ev sahibi olan Eyüp Çelik ise 35 yaşında olduğunu ve şimdiye kadar kiracı olarak yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Gaziantep malumunuz 6 Şubat depremlerini yaşadı. En çok hasar alan illerimizden bir tanesi de şehrimizdi. Bizim de evimiz depremde hasar almıştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konur projesi kapsamında biz de konut sahibi olmaya hak kazandık. Bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ev, sağlam, geniş, balkonu çok güzel"

Bir diğer Güneyşehir sakini Ömer Yılmaz Kuytak da fotoğrafçılık ile geçimini sağladığını dile getirerek, "Evliyim. 5 Çocuğum var tek başıma ailemizin geçimini sağlıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konut projesi sayesinde ödeme şartlarının iyi olduğu bir destekle ev sahibi oldum. Bizim aylık ödemelerimiz günümüz şartlarındaki kiralardan daha uygun. Evler sağlam, geniş, balkonu çok güzel. Biz Güneyşehir'den memnun kaldık. Beğeniyoruz, havası güzel" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine tapuları teslim edilecek - Son Dakika

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