Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti. Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gezeravcı, konuşmasında Erdoğan'a görevi hakkında bilgiler vererek, "Tevzi etmiş olduğunuz hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize ve gelecek neslimize böyle bir ilham kaynağı görevi hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerine getirdiği görevden ötürü Gezeravcı'yı tebrik ederek, "Bu görevi başarıyla doldurduğun için şahsım, ailem ve milletim adına sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci detaylıca anlatırsan bundan da ayrıca mutlu olurum. Bundan sonra da üzerinde çok değerli görevler olacak" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesiyle buluşup buluşmadığı hakkında sorduğu soruya cevap veren Gezeravcı, "Henüz buluşmadık, onlar beni Heuston'da bekliyorlar. Biz ise Florida'da deniz yüzeyine iniş yaptık. Buradan takriben 2 saat sonra da ailemle buluşma imkanı bulacağım" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında da sorduğu soruyu yanıtlayan Gezeravcı, şu ifadelere yer verdi:
"Her şey gayet güzel. Burada bizleri karşılayan doktorlar da biraz şaşırdı. Adaptasyon sürecimin bir müddet daha uzun olmasını bekliyorlardı. Ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezeravcı'nın ailesine de sevgilerini ileterek, "inşallah Türkiye'ye döndüğünüzde görüşme fırsatı bulacağız" dedi.
Gezeravcı sözlerinin sonunda Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan 22'inci ülke olmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Orada gerçekleşen görevlerin içerisinde eğitimin başlangıcından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar oraya en hızlı ulaşan ülke olduk. Bu konudaki kararınız ve ülkemizi bir sonraki adımı atan vizyonunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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