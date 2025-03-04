Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Halime Fidan alisinin iftar sofrasına konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Murat ve Halime Fidan alisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Erdoğan çifti aile ile birlikte iftar yaptı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Fidan ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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