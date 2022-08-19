Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı

19.08.2022 16:14
Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi. Aşure dağıtımını Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci yaptı.

Burada konuşan Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, "Bugün bizler için çok anlamlı güzel bir gün. Sizlerle bir arada bulunmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu aşure günün hatırına Nuh aleyhi selamı tufandan kurtardığı gibi bizleri de ülkemizi afetlerden ve musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbim aşure günün hatırına İbrahim aleyhi selamı ateşten kurtardığı gibi bizleri cehennem ateşinden kurtarsın. Eyüp aleyhi selam hatırına bütün hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Aşure günün hatırına Adem aleyhi selamın tövbesini kabul ettiği gibi bizlerin de tövbelerini kabul etmesini bizlerden razı olduğu kullardan eylemesini niyaz ediyorum" dedi.

Program daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Darülaceze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı - Son Dakika

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