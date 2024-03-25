Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz STK'larla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz STK'larla İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Yılmaz, yaptığı konuşmada Türkiye'nin yatırımlarla büyüdüğünü ve fiyat istikrarının önemine vurgu yaptı.

25.03.2024 20:39  Güncelleme: 21:04
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz STK'larla iftar yemeğinde bir araya geldi

BİTLİS - Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ak Partinin seçim çalışmaları için Bitlis'e bir ziyaret gerçekleştiren Yılmaz, gündüz düzenlenen mitingin ardından akşam polis evinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeği önceki STK'lara hitaben bir konuşma yapan Yılmaz, "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında kaybedecek tek bir günlerinin dahi olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. "Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin olmadığının bilinciyle mücadele bayrağını Ahlat ruhuyla hep daha yukarıya taşımaya uğraşıyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmadık yapmayız. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'e hizmet götürürken Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti. Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Tek haneli gerçekleşti. İyi bir programımız var. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde yeniden Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. Kalıcı sosyal refah ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için fiyat istikrarı çok çok önemlidir" diye konuştu.

Türkiye'yi doğusuyla güneydoğusuyla büyük hedeflerin, Türkiye yüzyılının eşiğine getirmiş durumda olduklarını ifade eden Yılmaz, "Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Besler Deresi'ni teröristlerden temizlemiş durumdayız. Bende son dönemde illeri ziyaret ediyorum. Gerçekten bir huzur ve güven ortamı hakim. Eskiden çok farklı konuşulan yerler şimdi huzur ortamı içinde insanımızın ziyaret ettiği yerler. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde sorunların kaynağını doğru tespit etmek, çözümün ilk adımıdır biz buna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm sorunları kaynağında kurutmada ustalaşmış kadrolarız. Asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdığımız bu başarının arkasında güçlü bir yönetim, güçlü bir siyasi irade vardır. Mevcut sorun ve sıkıntıları da aynı kararlılıkla çözecek, terör sebebiyle aksayan hizmetleri katbekat fazlasıyla Bitlis'e kazandırmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 50 milyar lirayı aşan tutarda kamu yatırımı yaptık. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Bitlis'e gelerek il özel idaremizden belediyelerimize, Milli Eğitimden müftülüğe, vakıflardan emniyete, Karayolları'ndan Devlet Su İşleri'ne kadar kurumlarımızın 75 kalem hizmetinin açılışını gerçekleştirmişti. Yine bu kapsamda Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışı yapılmıştı. Bitlis kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında Bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça buraya yeni yatırımlar gelerek, kalkınma hamlesi daha da hızlanmıştır. Hep söylüyorum burada da tekrar edeceğim. Terör demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne demokrasi olur ne kalkınma olur. Terörün olmadığı huzurun güvenin olduğu yerde de hem demokrasi olur. Temek hak ve hürriyetler en güze şekilde yaşanır. Hemde kalkınma olur halkın refahı olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz, Bitlis'te iftar yemeğinden sonra Ahlat ve Adilcevaz'a bir ziyaret gerçekleştirerek partililerle bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirecek.

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz STK'larla İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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