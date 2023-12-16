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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Yılmaz, şehrin kültürü, gastronomisi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı etkinlikte yöresel ikramlarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Diyarbakır Tanıtım Günleri\'ni ziyaret etti
16.12.2023 - 12:04,
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Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Diyarbakır Tanıtım Günleri" sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen fuarda, kentin kültürü, gastronomisi ile doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehrin kültürel kıyafetlerinden, lezzetlerine, halk oyunlarından el sanatlarına kadar her konuda bilgilendirmelerin yapıldığı stantları gezdi, yöresel ikramları tattı.

Yılmaz'a, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ile DİTAV İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın eşlik etti.

Fuar, 17 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır Tanıtım Günleri, Diyarbakır, İstanbul, Son Dakika

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