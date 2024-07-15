Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'nde anma etkinliğine katıldı

Yerel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anmaya 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasıyla devam edildi. 15 Temmuz'da şehit olan sivil vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yılmaz ve Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti. Yılmaz ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçti. Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yılmaz, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı. - ANKARA