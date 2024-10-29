Cumhuriyet Bayramı Malatya\'da Coşkuyla Kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü deprem bölgesi Malatya'da coşkuyla kutlandı.

İnönü Caddesi'nde düzenlenen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, resmi kurum temsilcileri ile askeri ve polis erkanı katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, törende Cumhuriyet'in 101. yılına ilişkin bir konuşma yaptı. Yavuz, konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, "Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Aziz milletimizin iman gücüyle zaferle sonuçlanan Milli Mücadelemizin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, güçlü kültürümüz ve köklü tarihimizle dünya üzerindeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır" dedi.

Vali Yavuz, gençlere hitaben yaptığı konuşmada ise Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayarak, "Sizler milletimizin yarınlarısınız; azimle ve kararlılıkla çalışarak, bilimin ve aklın ışığında daha aydınlık bir Türkiye inşa edeceksiniz. Ülkemizin dört bir yanında yapılan projelerle her alanda ileri gitmeli, birlik ve beraberliğimizi korumalısınız."

Vali Yavuz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Malatya'yı derinden etkileyen deprem felaketine de değindi. Depremin ardından gösterilen dayanışma ruhunun Cumhuriyetin temelinde yer alan gücün bir yansıması olduğunu belirten Yavuz, "Deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ve altyapı çalışmaları ile Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha güçlü bir Malatya ve Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, Cumhuriyetin 101. yılında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Yavuz, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Malatya için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler okunurken vatandaşlarda ellerindeki Türk Bayrakları şiirlere eşlik etti. Cumhuriyet coşkusu daha sonra askeri, polis ve resmi kurumların geçişi ile son buldu. - MALATYA