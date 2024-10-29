Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlandı

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Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Birinci Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıklarından oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortej, Karma Bando marşları eşliğinde ilerleyerek, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu. Öte yandan Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterisinde bulundu.

"Kutlu olsun Cumhuriyet"

Kızılay Meydanı'nda 29 Ekim Kortejini izlemeye gelen vatandaşlardan Azra Andaç, "Kutlamaları izlemeye geldik buradan Anıtkabir'e geçeceğiz zaten. Umuyoruz ki bizim daha küçüklerimiz daha büyük bir coşkuyla kutlar. Mutluyuz umarım Cumhuriyetimiz ebedi olur. Birçok temsilen ekip ilerledi zaten bizim en çok duygulandığımız muharip gazilerin geçişinin görmekti. Gerçekten çok duygusaldı onlarla göz göze gelmek. Kutlu olsun Cumhuriyet" açıklamasında bulundu.

"Devamının 100 yıllarca sürmesini isterim"

Kortejin çok heyecan verici olduğunu kaydeden Berat Sadıç, "Askerlerimizi gördük, ekiplerimizi gördük, genç kanatlarımızı gördük çok gurur verici bir andı. Kortejde ekiplerimizi gördük her türlü ekiplerimizden parça parça bölükler görünce kendimizi güvende hissettiğimizi tekrardan anladım. Cumhuriyetimizin 101'inci yılındayız çok gurur verici bir an. Devamının 100 yıllarca sürmesini isterim" şeklinde konuştu.

"Bu duygu anlatılacak gibi değil"

Niyazi Cemredağ ise, Kapadokya tatillerini yarıda bırakıp Ankara'ya geldiklerini dile getirerek, "Aslında Kapadokya'ya geldik. Oradan günü birlik buraya geldik, yani bu duygu anlatılacak gibi değil, 'yaşamak lazım' derler ya işte yaşadık gördük. Ben aslen Kıbrıslıyım. Harbiye'de duygulandım, denizcileri görünce duygulandım, askeri görünce duygulandım zaten çevik kuvvet hastasıyım onları önümüzde durunca duygulandım. Dediğim gibi Allah'a şükür gelmişim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA