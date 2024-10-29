Cumhuriyet'in 101. yılına fener alayı damgası - Son Dakika
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Yerel

Cumhuriyet'in 101. yılına fener alayı damgası

Cumhuriyet\'in 101. yılına fener alayı damgası

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Cumhuriyetimizin 101. yılını fener alayı ile coşkuyla kutladık, birliğimizi ilelebet koruyacağız" dedi.

29.10.2024 19:56  Güncelleme: 20:12
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Cumhuriyetimizin 101. yılını fener alayı ile coşkuyla kutladık, birliğimizi ilelebet koruyacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği fener alayına katıldı. Etkinlikte, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş yer aldı. Ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını ve coşkularını hep birlikte gösterdi. Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını Trabzon'da coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Genç, "Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yılını ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Trabzon'da da büyük bir coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk Alanı'nda hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz fener alayında hep bir aradayız. Bu vesileyle, cumhuriyetimizi kuran ve bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Programımızda bir konser de vardı ancak PKK'nın hain saldırısı nedeniyle iptal ettik. TUSAŞ'ta şehit düşen evlatlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, bu hain terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Bizleri bölemeyecekler; Türk milleti, köklü inancı ve vatan sevgisiyle ilelebet burada var olmaya devam edecek. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, yanı başımızda İsrail'in masum sivillere uyguladığı zulmü ve insanlık dışı saldırılarını da görüyoruz. Savaşın dahi hukuku hiçe sayılarak çocuk, bebek, yaşlı demeden yapılan bu katliamları lanetliyoruz. Bağımsız vatan topraklarını bize emanet eden atalarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah birliğimizi bozmasın; Cumhuriyet Bayramımız kutlu, hayırlı olsun" dedi.

"Emaneti yaşatmaya devam edeceğiz"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bizler bu topraklarda iki bin yıldır varız ve birçok devlet kurduk; her biri uzun ömürlü oldu. 101 yıldır cumhuriyetle yaşıyoruz ve atalarımızın bıraktığı bu topraklar bize emanettir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de bulunduğumuz topraklara huzur ve medeniyet getirdik, bu emaneti yaşatmaya devam edeceğiz. Gençler, Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyet'i yaşatacak olan sizlersiniz. Bu akşam fener alayını düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice yüz bir yıllara" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. yılına fener alayı damgası - Son Dakika

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