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Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası'nın oluşturduğu 112 kişilik Cumhuriyet Orkestrası, "Ustalara Saygı" konseri verdi. Konserin geliri SMA hastası Yusuf Yiğit Bakırdağ'ın ailesine gönderilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, "Ustalara Saygı" konseri düzenlendi.

Konsere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve SMA hastası Yusuf Yiğit Bakırdağ'ın kampanyasını başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kanal Kreşi'nde öğretmenlik yapan Ayşe Koç Simav katıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan konsere gelen davetliler güzel bir akşam yaşadı.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ yönetimindeki 112 kişilik dev orkestra, ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev eşliğinde muhteşem bir performans sergiledi.

Konser boyunca, Türkiye'de iz bırakan Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Erkin Koray, Müslüm Gürses, Selami Şahin ve Erol Evgin gibi sanatçıların eserleri seslendirildi.

Orkestranın seslendirdiği şarkılara davetliler de zaman zaman eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, Furkan Üstündağ'ın Kemer'e ayrı bir heyecan getirdiğini belirterek, Kemer'de her gencin elinde bir müzik aletinin olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Konseri izlemeye gelenlerin, Memleketim ve İzmir Marşı'nda ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak orkestraya eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu. - ANTALYA