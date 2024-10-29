Cumhuriyetin 101. Yılı Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı

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Balıkesir'de Cumhuriyetimizin 101. yılı büyük bir coşkuyla törenle kutlandı. Vali İsmail Ustaoğlu ve diğer protokol üyeleri, vatandaşları selamladı ve anlamlı bir konuşma yaptı. Etkinlikte halk oyunları ve zeybek gösterileri gerçekleşti.

29.10.2024 14:58  Güncelleme: 15:11
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Balıkesir'de Cumhuriyet Coşkusu

BALIKESİR - Cumhuriyetimizin 101. yılı, Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Stadyum önünde düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Tümgeneral Nurettin Alkan ve Başkan Ahmet Akın'ın jipin üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ustaoğlu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, "Türk milleti Cumhuriyet'i benimsemiş ve bütün değerlerini sımsıkı sarmıştır. Tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimizin iradesini hiçbir güç teslim almayacaktır" dedi. Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından halk oyunu gösterileri ve 500 kişinin katıldığı zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, gösterileri büyük bir coşkuyla alkışladı. Tören, gösterilerin ardından yapılan geçişle sona erdi.

Cumhuriyetin 101. Yılı Balıkesir\'de Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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