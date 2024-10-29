Cumhuriyetin 101. Yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 101. Yılı Edremit\'te coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı düzenlenen törenler ile kutlandı.

29.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı düzenlenen törenler ile kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Kutlama programı kaymakamlık makamında Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın tebrikleri kabul edilmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, protokol üyeleri ile vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tören alanında bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş konuşmasına; Milli Mücadeledeki destansı direnişiyle, kanlarıyla kazanılanın bu toprakları vatan yapan ecdadı selamlayarak başlayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; "Selam olsun Kara Fatma'ya. Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye. Selam Olsun Kuvayı Milliye Şehri olarak adını tarihin altın sayfalarına yazdıran, ilk mücadele ateşinin yakıldığı Balıkesir'e, ilk kıvılcımların atıldığı Edremit'e, Selam Olsun Şehit Kaymakam Köprülü Hamdi Beye. Keçecizade Mehmet Emin Bey'e, Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e.." dedi.

Milletin istiklalden-istikbaline uzanan tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini taçlandıran, birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 101. yılını, gururla ve mutlulukla kutlandığını belirten Kaymakam Odabaş; "Bugün, bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla coğrafyamızdaki hakimiyetimizin ikinci yüzyılında "Büyük ve Güçlü Türkiye" ülküsüyle şevkle, dinamizmle ve heyecanla emin adımlarla ilerlediğimiz bir gündür" dedi.

Cumhuriyet'in sadece bir rejim değil, aynı zamanda; vatanımızın, devletin, varlığın, milli birlik ve beraberliğin ta kendisi olduğunu ifade eden Kaymakam Odabaş; "Kanla kazanılanın vatanın, bizzat kanını akıtanlar tarafından yönetilmesinin adıdır Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin hakkının, haklıya teslim edilmesidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e miras kalan Anadolu'daki varlığımızı ilelebet kılan ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle anlam bulan, demokratik düzenin adıdır Cumhuriyet. Omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerin son vasiyeti. Mermisi bitince süngüsünü takarak, taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir Cumhuriyet. Her metrekaresinde binlerce şehidin aziz canı, kahraman gazinin asil kanı ile vatanımızın emanetidir Cumhuriyet. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın nişanesi'dir" dedi.

Bizlere düşen en önemli vazifenin her bir karışı ezanlarımız ve bayrağımız ile süslenmiş, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmak olduğunu ifade eden, Kaymakam Odabaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözünü kendimize şiar edinmemiz gerektiğini belirterek, Cumhuriyetin 101. Yılını kutladı.

Programda öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu. Halk oyunları ekibi gösterileri sunuldu. Cumhuriyetin 101. yılı münasebetiyle düzenlenen sportif faaliyetler ile şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

75. Yıl Ortaokulu tarafından "Parla Cumhuriyet Güneşi" adlı gösteri sunulurken, halk oyunları, mini konser ve resmi geçit töreni ile program sona erdi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Alay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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