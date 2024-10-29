Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Coşkulu Koşu - Son Dakika
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Yerel

Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Coşkulu Koşu

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu'na yüzlerce vatandaş katılarak Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Koşuya katılanların sağlığı ön planda tutuldu, yarış sonrası kazananlara madalyalar takdim edildi.

29.10.2024 19:29
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- Cumhuriyetin 101. yılı için koştular

Kaybedeni olmayan koşu

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu'na yüzlerce vatandaş katıldı. 10 kilometrelik koşunun startını Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez verdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy'de de Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Çekmeköy Belediyesi önünde toplanan yüzlerce sporsever Cumhuriyet'in 101. yılına koştu. Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen 101. Yıl Koşusuna genç yaşlı yüzlerce vatandaş katıldı. Belediye binası önünde başlayıp ilçedeki ana arterlerde koşulan yarışı 10 kilometreyi 28 dk 50 saniyede koşan Mertcan Aybütüğ kazandı. Kazananlara madalyalarını Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez takdim etti.

Hazırlıklara günler öncesinde başlandı

Yüzlerce vatandaşın katıldığı ve coşkunun hakim olduğu yarış öncesinde tüm hazırlıklar büyük bir titizlikle yapıldı. Yarış güzergahında bulunan ve trafiğe kapalı olacak cadde ve sokaklar çeşitli iletişim kanallarından yapılan duyurularla vatandaşlara bildirildi. Yarış güzergahında bulunan zabıta ve emniyet mensupları ile ambulanslar, koşucuların sağlığı ve güvenliği için parkurdaki yerlerini aldılar.

Sporcu sağlığı ön planda tutuldu

Kaybedenin olmadığı yarışta sporcu sağlığı için ambulans ve sağlık görevlilerinin yanı sıra beslenme konusunda da tedbirler alındı. Sporcular için kurulan stantlarda su, meyve suyu, meyve, çorba, sandviç ve çay gibi çeşitli ikramlar hazırlandı. Yarış başlamadan önce ise uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yapıldı.

Orhan Çerkez: "Halkla beraber el ele omuz omuza olmaya devam ediyoruz"

Cumhuriyet Koşusu öncesi selamlama konuşmasını yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Çekmeköy'de yeni bir dönemin başlangıcına daha tanıklık ediyoruz. Göreve gelirken, "Halkın Belediyesi Halkın Hizmetinde" diyerek yola çıktık. Bu kapsamda halkın yararına projeler üretip, halkla beraber el ele omuz omuza olmaya devam ediyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu kapsamda Çekmeköy Cumhuriyet'e koşuyor etkinliği düzenledik. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki, İstanbul'un her yerinden sporseverler buradalar. Cumhuriyetimiz için, bayrağımız için, milletimiz için Çekmeköyümüz için, barış için ve Mustafa Kemal Atatürk için koşuyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. Halk koşumuza katılan tüm sporseverleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Mertcan Aybütüğ: "Hedefim daha iyisini elde etmek"

Koşuda birinci olan Mertcan Aybütüğ, "Öncelikle cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. Bu güzel günde Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 28 dakika 50 saniye ile birinci oldum. Mutluyum, hedefim daha iyisini elde etmek için önümüzde ki yarışlara hazırlanmak" şeklinde konuştu.

Önay Ertekin: "Engelsiz bir Çekmeköy için çıktık yollara"

Engelli kızı ile birlikte koşuya katılan Önay Ertekin, "Öncelikle böyle bir organizasyon için Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez ve ekibine teşekkür ediyoruz. Halkın koşusu oldu bence. Her zaman halk koşusu derler ama bu sefer gerçekten halkın koşusu oldu. Bizim de hedefimiz bir farkındalık oluşturmaktı. Güzel bir koşu oldu. Engelin her yerde olduğunu ispat etmek için sahadayız. Engelsiz bir Çekmeköy için çıktık yollara" dedi.

En küçük yarışmacı 7, en büyüğü ise 72 yaşında

Genç yaşlı yüzlerce vatandaşın katıldığı yarışlar renkli görüntülerde sahne oldu. Yarışmaya katılan ve parkurun tamamını babasıyla birlikte koşan Ömer Asaf Pınarlı, "Zorlandım ama başardım. 7 yaşındayım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. 72 yaşında olan ve parkurda koşan Cemal Sadi ise, "Cumhuriyet için koştuğum için çok mutluyum. Böyle bir organizasyonda bu yaşta koşmak beni çok mutlu etti. Başkanımızı da kutluyorum böyle bir organizasyona vesile olduğu için" dedi.

Kaynak: İHA

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