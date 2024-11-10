Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, Çameli'nde törenlerle anıldı - Son Dakika
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Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, Çameli'nde törenlerle anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, Çameli\'nde törenlerle anıldı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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DENİZLİ (İHA) – Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Çameli'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası çerçevesinde, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni İlçe Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Sefaye Merve Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, protokol üyeleri, halk ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin aziz kahramanları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyemizin Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; "Kahramanlığı, cesareti ve fedakarlığı ile bizlere lider, gelecek nesillere örnek ve esaret altındaki halklara umut ışığı olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızı bugünlere getiren tüm şehitlerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, Çameli'nde törenlerle anıldı - Son Dakika

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