Cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince şehrin ortasına çadır kurmak zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince şehrin ortasına çadır kurmak zorunda kaldı

21.11.2022 11:41

İstanbul'dan Sakarya'ya kamp yapmak için giden bir genç, Kocaeli'ye geldiğinde cüzdanını kaybettiğini fark etti. Cüzdanı ve parası olmayınca Sakarya'ya gidemeyen genç adam, Kocaeli'de basketbol sahasına kamp kurmak zorunda kaldı.

İstanbul'da yaşayan Ali Taştemel (28), Sakarya'ya kamp yapmaya gitmek için dün evinden ayrıldı. Önce Kocaeli'ye gelen Taştemel, alışveriş yapacağı sırada cüzdanını kaybettiğini anladı. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Taştemel, cüzdanı olmayınca Sakarya'ya gidemedi. Büyük mağduriyet yaşayan genç adam, saatin de geç olması sebebiyle Yahyakaptan Ömer Türkçakal Parkı'nda bulunan basketbol sahasında çadır kurdu.

"CÜZDANIMI KAYBETTİĞİM İÇİN YAHYAKAPTAN'DA ÇADIR KURMAK ZORUNDA KALDIM"

Geceyi çadırını kurduğu basketbol sahasında geçiren Taştemel, "İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir seyahat için Kocaeli'de bulunuyorum. Cüzdanımı kaybettiğim için Yahyakaptan'da kalmak zorunda kaldım. Seyahat ve gezginliği seviyorum. Ben aslında Sakarya'ya gidiyordum. Böyle bir aksilik olduğu için burada kalmak zorunda kaldım" dedi. Taştemel, Sakarya'ya gidebilmek için geceyi geçirdiği parktan ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cüzdanını kaybetti, basketbol sahasına çadır kurdu Cüzdanını kaybetti, basketbol sahasına çadır kurdu Doğaseverlerin vazgeçilmez adresi: 'Serindere Kanyonu' Doğaseverlerin vazgeçilmez adresi: 'Serindere Kanyonu'

basketbol, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince şehrin ortasına çadır kurmak zorunda kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılabilir
11:07 Cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince şehrin ortasına çadır kurmak zorunda kaldı
11:06 CHP'li isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğrafa ilk yorum: Darbeci, hain diyordu
10:47 Ahırda unuttuğu paraları bulan Asiye teyze, sevinçten havaya uçtu
10:46 Analistler altın fiyatlarındaki yükseliş için tarih verdi
10:49 Türkiye'nin terörle savaşından rahatsız olan ABD'li isimden skandal iftira: Hastane ve sivilleri hedef aldılar
10:44 Cristiano Ronaldo takipçi sayısıyla akılalmaz eşiği geride bıraktı
10:10 Ardahanlı Adnan Bozyiğit, yeteneğiyle şaşırtıyor! Duyanlar inanmakta zorluk yaşıyor
09:58 Çobanın koyun içim yaptığı hareket herkesin alkışını aldı
09:55 Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 11:47:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince şehrin ortasına çadır kurmak zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement