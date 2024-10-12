D. Mehmet Doğan, Anma Etkinliğiyle Anıldı

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Ağustos ayında vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir programla anıldı.

Kültür Merkezi Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, TYB şube başkanları, birlik üyeleri ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

"Anadolu'yu Mayalayan Bir Kültür Öncüsü D. Mehmet Doğan" Panelinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, D. Mehmet Doğan'ın Türk kültür ve düşünce hayatına yaptığı katkılara dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, Doğan'ın sadece bir yazar değil, aynı zamanda fikirleri ve eserleriyle topluma yön veren önemli bir kültür insanı olduğunu belirterek, "D. Mehmet Doğan'ın ömrü boyunca verdiği kültürel mücadele, bizlere de ilham olmaya devam edecek. Onun eserleri ve fikirleri, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdürecek" dedi.

Başkan Sekmen: "D. Mehmet Doğan Gençler İçin Gerçek Bir Rol Modeldir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, D. Mehmet Doğan'ın mücadelesi, vatan sevgisi ve ahlaki değerlere olan bağlılığıyla gençler için gerçek bir rol model olduğunu ifade etti. Sekmen, Doğan'ın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'la olan manevi bağını vurgulayarak, "Doğan, tıpkı Mehmet Akif gibi eserleriyle toplumumuza yön veren, ahlaki ve kültürel zenginliklerimize katkıda bulunan ender şahsiyetlerden biridir" dedi.

Sekmen, ayrıca Doğan'ın somut eserler ortaya koyan bir aydın olduğunu belirterek, "Onun Türkçe Sözlük eseri, dilimizin korunması ve yaşatılması adına büyük bir boşluğu doldurmuştur. D. Mehmet Doğan gibi isimlerin eserlerini gençlerimize aktararak onların düşünce dünyalarını zenginleştirmeliyiz" diye konuştu.

Program, Panelistlerin Sunumlarıyla Devam Etti

Açılış konuşmalarının ardından, TYB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Gözütok'un moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan "Filozofça Bir Hayat", TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı "Bir Kültür Alpereni" ve TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu "Kelimelerin Asil Muhafızı" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelistler, Doğan'ın Türkiye Yazarlar Birliğini kurarak kültürel anlamda derin çalışmalar yaptığına, Batılılaşma İhaneti ve Büyük Türkçe Sözlük gibi önemli eserlere imza attığına dikkat çektiler. Doğan'ın vatan, kültür ve memleket sevgisiyle dolu bir yaşam sürdüğünü belirten konuşmacılar, bu tür etkinliklerle Doğan'ın fikirlerinin yaşatılmaya devam edeceğini ifade ettiler.

Program, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ERZURUM