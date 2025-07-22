Gazetecilik Meslek Yasası'na Acil İhtiyaç - Son Dakika
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Gazetecilik Meslek Yasası'na Acil İhtiyaç

Gazetecilik Meslek Yasası\'na Acil İhtiyaç
22.07.2025 09:18  Güncelleme: 09:19
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden DAGC Başkanı Ayhan Türkez, "Mesleki yasaların çıkarılmasından, basın özgürlüğüne kadar birçok konuda düzenleme beklenmektedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır" dedi.

Meslek yasası çıkarılmalı

Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Türkez, "Günümüzde böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası", teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır" diye konuştu.

İnternet haberciliği

İnternet haber siteleri ile ilgili yaşanan yasal boşluğun "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bir nebze de olsa doldurulduğunu anlatan Başkan Türkez açıklamasını şöyle sürdürdü; "İnternet alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme kapsamında basın kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir. Yazılı basına nazaran internet sitesi kurulumu ve işletiminin kolay ve ucuz olması, bahsettiğimiz sıkıntıyı ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki; Anadolu'daki şehirlerimizin her birinde sayıları oldukça fazla olan internet haber sitesi bulunmakta, hatta meslekten olmayan insanlar da 'gazeteciyim' diyebilmektedir".

"Destek, gerçek gazetecilere verilmeli"

Gazetecilerin çalıştıkları basın kuruluşlarının da yayın hayatlarına devam edebilmesi adına çeşitli tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Türkez, "Çatısı altında bulunduğumuz Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'muzun (TGK) toplantılarında da dile getirildiği gibi, Basın İlan Kurumu resmi ilanları, yerel gazeteler ve internet siteleri için yaşamsal önem taşıyor. Bunun yanı sıra yerel basın kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumları tarafından ilan ve reklamlarla desteklenmeli; kamu ilanları da yönlendirilmeli, ayrıca bakanlıklar ücretli Kamu Spotu ve zorunlu yayın desteği vermeli. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin meclis tutanaklarının tüm il ve ilçelerde yerel gazetelerde yayınlanması sağlanmalı" şeklinde konuştu.

"Eline mikrofon, kamera alan herkes gazeteci değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende "Eline her mikrofon, kamera alan herkes gazeteci değildir" şeklindeki açıklamasını da hatırlatan Başkan Türkez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele milletimize düşmanlık eden hiç kimse gazeteci olamaz. Doğru bilgiden ve gerçeklerden uzak, birilerinin medya taşeronluğunu yapan bu kişilere karşı kamu idarecileri ve muhataplarının da gereken tavrı koymasını bekliyoruz. Hiçbir akredite uygulanmadan, özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonu oluşturan bu tarz sözde medya kuruluşlarına karşı herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilik Meslek Yasası'na Acil İhtiyaç - Son Dakika

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