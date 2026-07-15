15 Temmuz Müzesi 10. Yılda Milli Direniş Ruhunu Yaşatıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, milli direniş ruhunu tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine yaşatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin 15 Temmuz demokrasi temalı ilk müzesi olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, dijital içerikleriyle darbe girişiminin yaşandığı geceyi ziyaretçilere kronolojik olarak aktarıyor. Tamamı dijital içeriklerden oluşan müzede, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde saat 22.00'de başlayan darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaşanan gelişmeler, kronolojik sırayla ziyaretçilere sunuluyor. Giriş bölümünde 15 Temmuz temalı müzede, TRT baskını, Ankara Gölbaşı'nda bombalanan emniyet ve kamu binalarına ilişkin önemli görüntü ve bilgiler yer alırken, dış bölümde ise vatan uğruna şehit olan kahramanların isimleri bulunuyor. 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 10'uncu yılında da milli direniş ruhunu tüm ayrıntılarıyla yaşatıyor.

"Vatandaşlarımız, 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan vatan sevgisini yeniden hissediyor"

Müzeyi ziyaret eden vatandaşların o geceyi yeniden yaşamış gibi duygulandığını söyleyen Sevim Ak, "Türkiye'nin ilk 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2017 tarihinde hizmete açıldı. Müzemiz dijital bir müzedir. O gece yaşanan olaylar, saat 22.00'de başlayan darbe girişiminden son saate, son dakikaya kadar kronolojik bir zaman çizelgesi eşliğinde görüntülerle ziyaretçilerimize aktarılmaktadır. Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde adeta o geceyi yeniden yaşamış gibi duygulanıyor, üzülüyor ve 'İnşallah bir daha böyle bir gece yaşamayız' temennisinde bulunuyorlar. Müzemizi gezen vatandaşlarımız, 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan milli mücadeleyi, milli dayanışmayı, bayrak sevgisini ve vatan sevgisini yeniden hissediyor" dedi.

"Gelecek nesillere aktarmak adına herkesin görmesi gereken bir müze"

Yaşananların unutulmaması için her vatandaşın müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Müzemizde ayrıca Gaziantepli şehitlerimizin yer aldığı özel bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde, biri polis, üçü de Özel Harekat Polisi olmak üzere dört Gaziantepli 15 Temmuz şehidimizin fotoğrafları sergileniyor. Bunun yanı sıra, 15 Temmuz gecesinde şehit olan 253 vatandaşımız ve 2 binin üzerinde gazimiz de müzemizde anılıyor. Ziyaretçilerimiz müzemizi ilgi ve isteklerine göre yaklaşık 15 ila 20 dakikada gezebiliyor. Herkese müzemizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. O geceyi unutmamak, gelecek nesillere aktarmak ve bir daha böyle bir hainliğin yaşanmaması adına herkesin bu müzeyi görmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP