Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP\'den İstifa Ederek YENİ Parti\'ye Katıldı
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Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve 11 meclis üyesi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Katılım programında konuşan Durmuş, kararını yeni bir yol olarak nitelendirdi. YENİ Parti, Muğla'da ikinci belediye başkanına kavuştu.

(MUĞLA) - Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Durmuş, YENİ Parti'nin Muğla'daki ikinci belediye başkanı oldu. CHP'li belediye meclis üyeleri de Durmuş'la birlikte partiden istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

Durmuş'un YENİ Parti'ye katılımı dolayısıyla Dalaman YENİ Parti önünde program düzenlendi.  Durmuş ve beraberindeki  11 belediye meclis üyesi de YENİ Parti'ye katıldı. Yeni Parti Dalaman İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa; Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Yeni Parti Kurucu İl Başkanı Nail Kızıl, Yeni Parti Dalaman Kurucu İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman Belediye Meclis Üyeleri, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Köyceğiz YENİ Parti ilçe başkanı Tanju Satılmış, geçmiş dönem millet vekilleri Ali Arsalan Süleyman Girginsivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile birlikte Belediye Meclis Üyelerinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçişi kamuoyuna duyuruldu.

BAŞKAN DURMUŞ'UN ROZETİNİ GİZEM ÖZCAN TAKTI

Programın dikkat çeken anlarından biri ise Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un Yeni Parti rozetinin takılması oldu. Durmuş'a parti rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı. Rozet takma töreninin ardından salonda alkışlar yükselirken, Durmuş ve beraberindeki meclis üyeleri Yeni Parti çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"YENİ BİR YOL, AYNI İNANÇ, AYNI KARARLILIK"

Programda konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaklaşık 13 yıllık siyasi hayatında yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade etti. Siyasi yolculuğuna 2013 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladığını, ardından İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Durmuş, 2024 yılında Dalaman Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini ve hemşehrilerinin teveccühüyle bu göreve seçildiğini hatırlattı.Yaklaşık 13 yıllık siyasi yaşamı boyunca üstlendiği hiçbir görevi makam ya da ayrıcalık olarak görmediğini vurgulayan Durmuş şunları söyledi:

"Her görevi; halkımıza hizmet etmenin, memleketime karşı sorumluluğumu yerine getirmenin ve bana duyulan güvene layık olmanın büyük bir emaneti olarak kabul ettim. Bugün ise siyasi hayatımda yeni bir dönemin eşiğindeyim. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Yıllarımı verdiğim, gençliğimi ve mücadelemi adadığım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönül bağıyla kopmak mümkün değildir. Çünkü inanıyorum ki bizi bir araya getiren Cumhuriyet sevgisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığımız ve memleketimize hizmet etme sorumluluğumuz, parti rozetlerinden çok daha güçlüdür.Bu nedenle bugün attığım adımı geçmişime sırt çevirmek ya da verdiğimiz mücadeleyi geride bırakmak olarak görmüyorum. Belki bugün farklı yollardan yürüyeceğiz. Ancak aynı memleket sevdasında, aynı Cumhuriyet değerlerinde bir gün yollarımızın yeniden kesişeceğine, elbet yeniden buluşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, siyasi mücadelemi bundan böyle Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar benim için geçmişten bir kopuş değil; bugüne kadar taşıdığım değerleri, edindiğim tecrübeyi ve halkımıza hizmet etme irademi yeni bir yolda sürdürme kararıdır. Dün olduğu gibi bugün de pusulam halkımız, önceliğim memleketimiz ve ortak geleceğimiz olacaktır.Bugün Yeni Parti ailesine katılırken; bu yeni yolculuğa büyük bir sorumlulukla, inançla ve umutla adım atıyorum. Halkın Lideri Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde başlayan bu yeni iktidar yürüyüşünün, milletimizin umudu ve desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bizlere düşen; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kırmadan ve kırılmadan, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin geleceği için omuz omuza çalışmaktır. Ben de bugünden itibaren bütün birikimim, inancım ve heyecanımla; demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve halkın iktidarı mücadelesinde üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm, emek verdiğim, aynı mücadeleyi ve aynı heyecanı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra yan yana yürüyeceğimiz tüm yol arkadaşlarımıza da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yeni Partimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; milletimiz ve memleketimiz için çıktığımız bu yeni yolun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Yolumuz açık, birliğimiz daim olsun."

Programda Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra farklı kesimlerden isimlerin de yer alması dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.Programda  Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan İl başkanı Nai Kızıl ve Dalaman İlçe başkanı Bilal Sarıhan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nezmi Sezer, Yeni Parti, Dalaman, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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