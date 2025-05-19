Dalaman'da Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi Yenilendi

(MUĞLA) – Dalaman Belediyesi tarafından yenilenen Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bu merkezler, kadınların sesini duyurması ve güçlenmesi açısından çok kıymetli" dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, törende yaptığı konuşmada, merkezin çağdaş bir anlayışla yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Merkezin, Dalaman yaşamına güç katmaya devam ettiğini söyleyen Durmuş, "Özellikle kadınlar ve çocuklar için yaptığımız çalışmalar tüm Muğla'da ses getiriyor. Merkezimiz küçük bir alandaydı, genişleterek yeniledik. Burada birçok etkinlik ve kurs düzenleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise merkezin sadece bir bina değil, eşitliğin ve umudun simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bu merkez, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce kurulmuştu. Bugün ise her yaştan Dalamanlıya açık bir yaşam alanı haline geldi. Burada sadece kurs verilmez; dostluklar kurulur, nefes alınır, güç toplanır" dedi.

Nazlıaka, merkezin ismini taşıyan Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anarak, "Zübeyde Hanım, bir Cumhuriyet kadını, bir halk anasıdır. Bu merkezin her köşesinde onun izleri vardır" diye konuştu.

Nazlıaka, kadınların siyasette ve toplumsal yaşamda karşılaştığı eşitsizliklere de dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler raporuna göre, kadın-erkek eşitliği için dünyada ortalama 130 yıl gerekiyor. Türkiye bu konuda geri düşmüş durumda. Bu merkezler, kadınların sesini duyurması ve güçlenmesi açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Ülke, sosyal devlet anlayışından uzaklaştırılmış durumda"

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Cumhur Uzun da, "Ülke, sosyal devlet anlayışından uzaklaştırılmış durumda. Bu boşluğu CHP'li belediyeler halktan yana hizmet anlayışıyla doldurmaktadır. Merkezi yönetim engel olmaya çalışsa da biz vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası katılımcılar merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkez, kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar, etkinlikler ve sosyal hizmetlerle Dalaman halkına hizmet vermeye devam edecek.

Açılış törenine CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, geçmiş dönem Milletvekili Burak Erbay, CHP İl Başkanı Zeki Can Balcı, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy, Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış, Parti Meclis üyeleri, sanatçı Melek Mosso ve vatandaşlar katıldı.