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Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaptı - Son Dakika
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Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaptı

Bölge turizmi için büyük önem teşkil eden Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında toplam 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaparken, 2023 yılının Aralık Ayı'nda 76 bin 24 kişi yolculuk yaptı.

Dalaman Havalimanı\'nda 2023 yılında 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaptı
20.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:22
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Bölge turizmi için büyük önem teşkil eden Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında toplam 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaparken, 2023 yılının Aralık Ayı'nda 76 bin 24 kişi yolculuk yaptı.

Dalaman Havalimanı bölge turizmi ve ticareti için büyük önem teşkil ediyor. DHMİ havalimanlarında 2023 istatistiklerini paylaştı. Buna istatistiklere göre Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında 46 bin 94 uçuşla 5 milyon 247 bin 488 yolcu taşındı. Bunun yanı sıra Dalaman Havalimanı'nda aynı zamanda 2023 yılında 62 bin 940 ton da yük taşındı. Bu rakamlar 2023 yılının sadece Aralık Ayı'nda bin 200 uçuşla 76 bin 24 yolcu ve 573 ton yük şeklinde gerçekleşti.

Dalaman Havalimanı'nda istatistikler bu şekilde olurken Muğla'nın bir diğer havalimanı olan Milas- Bodrum Havalimanı'nda 2023 yılı 11 aylık dönemde 37 bin 864 uçuşla 3 milyon 969 bin 261 yolcu taşınırken, 42 bin 745 ton da yük taşındı. Milas Bodrum Havalimanı'nda bu sayılar sadece Kasım Ayı'nda bin 12 uçuşla 107 bin 624 yolcu ve 818 ton yük olarak gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanlarında 2023 yılı toplamında 2 milyon 167 bin 19 uçuşla 214 milyon 232 bin 985 yolcuya hizmet verilirken, 2023 Aralık Ayı'nda 159 bin 542 uçuşla 14 milyon 366 bin 358 yolcuya hizmet verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Dalaman Havalimanı'nda 2023 yılında 5 milyon 247 bin 488 kişi yolculuk yaptı - Son Dakika


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