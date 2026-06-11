Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Danıştay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan seçildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Şükrü Doğan Danıştay üyeliğine seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?