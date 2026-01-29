Darende'de zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika
Darende'de zabıta ekiplerinden denetim

Darende\'de zabıta ekiplerinden denetim
29.01.2026 18:16  Güncelleme: 18:26
Malatya'nın Darende Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki işletmelerde gramaj, son kullanım tarihi, fiyat etiketi ve temizlik şartlarını denetledi. Başkan Bozkurt, denetimlerin vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için devam edeceğini belirtti.

Malatya'nın Darende Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde rutin denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde işletmelerde gramaj, son kullanım tarihi, fiyat etiketi, temizlik şartları ile kasa ve raf fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
