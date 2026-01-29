Darende\'de zabıta ekiplerinden denetim

Malatya'nın Darende Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde rutin denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde işletmelerde gramaj, son kullanım tarihi, fiyat etiketi, temizlik şartları ile kasa ve raf fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MALATYA