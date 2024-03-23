Darıca'da Yardımsever Kadınlar Tarafından Kurulan Sosyal Market, İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
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Darıca'da Yardımsever Kadınlar Tarafından Kurulan Sosyal Market, İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Darıca\'da Yardımsever Kadınlar Tarafından Kurulan Sosyal Market, İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yardımsever kadınların, sığınmaevinden ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan kadınlar için kurdukları sosyal market, toplumun her kesimine yardım eli uzatıyor. Market, gıda, giyim, ev eşyaları gibi ihtiyaçları karşılamak için yüzlerce ürünle donatılmış durumda. Yardımseverlerin desteğiyle faaliyet gösteren market, Darıca Kaymakamlığı ile koordineli çalışarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım sağlıyor.

23.03.2024 09:48  Güncelleme: 09:53
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yardımsever kadınların, sığınmaevinden ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan kadınlar için kurdukları sosyal market, kısa sürede toplumun her kesiminin hem evine hem de gönlüne dokundu. Kimi kadının bir paket pirinç, kiminin bir paket çay getirerek destek olduğu, vatandaşların ev eşyalarından gıda ve giyime kadar her türlü ihtiyaçlarının özenle karşılandığı bu market, ilçenin de gözbebeği oldu.

Darıca'da ikamet eden yardımsever 90 kadın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelmek zorunda kalan ailelere yardım eli uzatabilmek için geçtiğimiz yıl gönüllülük hareketi başlattı. Yardımsever kadınlar, hayırseverlerin de desteğiyle gıdadan giyime, ev eşyalarından kişisel bakım ve oyuncaklara kadar yüzlerce ürün temin etti. Kadınların öncülüğünde başlatılan bu yardım seferberliği, yüzlerce depremzedenin hem evine hem de gönlüne dokundu.

Depremden birkaç gün sonra başlatılan bu yardım çalışması, geçtiğimiz aylarda hanımlar için büyütüldü. Gönüllü kadınlar, Melek Kocabıyık Altay'ın koordinesinde önce Yardım Ekibi Derneği, ardından da dernek bünyesinde sosyal market kurdu. Öncelikli olarak sığınmaevinden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlayan hanımlara yardım eli uzatabilmek hedefiyle kurulan sosyal market, yüzlerce ürünle donatıldı.

Darıca Kaymakamlığı ile koordineli çalışan Yardım Ekibi Derneğine başvuran kadınlara temel ihtiyaç malzemelerinden, ev eşyalarına kadar birçok ürün temin ediliyor. Dernek, kadın sığınmaevinden ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan hanımlara yardım için çıktıkları bu yolda, maddi güçlük çeken her kesimden vatandaşın imdadına yetişiyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen alışveriş kartlarının zaman zaman yetersiz kaldığını, bu sebeple sosyal market kurmaya karar verdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Melek Kocabıyık Altay, "Bu kartlarla kahvaltılık alabiliyorlarsa et alamıyorlardı. Et alabiliyorsa hijyen ürünleri alamıyorlardı. Bu konuda yetersiz kalıyorduk" dedi.

"İnsanlar bize ulaştıkça talepler arttı"

Yardım çalışmalarına Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başladıklarını anlatan Dernek Başkanı Melek Kocabıyık Altay, "İnsanlar bize ulaştıkça talepler arttı. İhtiyaç sahibi ailelere kartlarla destek verebiliyorsunuz fakat evler sıfırdan kurulduğunda her şey lazım oluyor. Özellikle aile de çocuk varsa gelirin yüzde 20'si onların ihtiyaçlarına gidiyor. Anneler de bazı sıkıntılar yaşıyor. Çoğu anne hayata işsiz olarak başlıyor. Eşya ve iş desteği veriyorduk ama artan kira fiyatlarından dolayı özellikle çocuklar yeterli beslenemiyor diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir market oluşturduk" diye konuştu.

"Bizde sınır yok"

Melek Kocabıyık Altay, sosyal marketlerinde hiçbir sınırın olmadığını ifade ederek, "Diğer sosyal marketlerdeki gibi sınırımız yok. Vatandaşlarımızın markete girip oturuyorlar. İstediklerini söylüyorlar. Biz onları yormuyoruz bile. Her şeyi arkadaşlarımız veriyor" şeklinde konuştu.

"Kimi bir paket pirinç getiriyor"

Hayırsever birçok insanın kendilerine destek verdiğine dikkat çeken Kocabıyık Altay, "İnsanlar yardım etmek istiyor ama 500 liralık market kartlarına bütçeleri yetmeyebiliyor. Kimi bir paket pirinç, yanında 2 hazır çorba getiriyor. Markete gittiğinde bir paket çay alıp, bize bırakıyor. Bize ulaşabilen herkesten bağış alıyoruz. Bağışın büyüğü küçüğü fark etmiyor. Hatta bağışın küçüğü benim için daha değerli. Çok malı olan insanın yardım yapması çok kolay ama dar gelirli insanların merhamet duygusu hissederek bir paket pirinç getirmesi daha değerli. Biz bunu bölgede sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"En güvenilir kaynağımız Darıca Kaymakamlığı"

Derneğin sosyal medya hesaplarını aktif tuttuklarını ve sürekli ikinci el eşya gönderisi paylaşarak, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Melek Kocabıyık Altay, "Paylaşımlarımızı görenler ihtiyacı olduklarında bize mesaj atıyor. Derneğimize gelerek başvuru formlarını dolduruyor. Biz ihtiyaçlı olup olmadığının teyidini Darıca Kaymakamlığından alıyoruz. Bu aile gerçekten muhtaçlık seviyesinde mi, engelli aile bireyi var mı, kirası ne kadar gibi bilgileri soruyoruz. En güvenilir kaynağımız Darıca Kaymakamlığına bağlı Sosyal Hizmetler Vakfı" dedi.

"Markette utanıyorum, buraya gelince yüzüm gülüyor"

Otizmli iki torununa bakan yaşlı kadın, kendisine verilen alışveriş kartını kullandığını ancak bazı ürünlere bütçesinin yetmediğini söyleyerek, "Bağ-Kur maaşı ile geçiniyorum. Sağ olsun Kaymakamlık beni buraya yönlendirdi. Burada tatlı bir hanım kızımla karşılaştım. Gereken her şeyi arabayla evime kadar getirdiler. Markette utanarak karttan alışveriş yapıyorum ama buraya gelince yüzüm gülerek ürün alıyorum. Allah verenden de burayı yapanlardan da razı olsun" diye konuştu.

"İyi ki varlar"

Derneğin faaliyetlerini sosyal medyadan gördüğünü belirten vatandaş, "Burada bizi sıcak karşıladılar. Eksiğimizi tamamlamak için güzel bir sistem kurmuşlar. Kendileri de çok değerli insanlar. Biz buraya gelip ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Geldiğimizde sepeti elimize alıp istediğimizi alıyoruz. Yardımseverlere teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca'da Yardımsever Kadınlar Tarafından Kurulan Sosyal Market, İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

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